Aus diesen russischen Städten kommen die schönsten Frauen

Finnland ist zum besten Land für Reisen in die wilde Natur in diesem Jahr gekürt worden und führt den Global Wildlife Travel Index an. Russland findet sich auf dem 14. Platz auf dieser Liste wieder, Frankreich auf dem 15. Platz. Zu den Kriterien, nach denen die Länder bewertet wurden, gehörten unter anderem die Zahl der Nationalparks, die Vielfalt von Tier- und Pflanzenarten, die Risiken für seltene Tier- und Pflanzenarten, die Bemühungen der Behörden um den Umweltschutz usw.