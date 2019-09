Nachspiel der 9/11-Tragödie: Tausende Überlebende an Krebs erkrankt

Seit 2002 werden in den USA jedes Jahr am 11. September die Staatsflaggen vor allen staatlichen Einrichtungen auf Halbmast gesetzt. Um 08.46 Uhr beginnt die Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer des Anschlags: Genau um diese Zeit rammten Terroristen an Bord eines Flugzeugs den North Tower des World Trade Center.