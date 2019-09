„Jetzt!“ – Deutschlands wichtigste junge Maler in bundesweiten Schauen – Fotos

Die Macher der an vier Ausstellungsorten startenden Schau „Jetzt!“ zeigen einen repräsentativen Querschnitt durch die in der Republik entstandene zeitgenössische Tafelbild-Malerei: 53 Künstler wurden als „wichtig“ ausgemacht. In der Fotostrecke sind Werke einiger Vertreter dieser jungen Malergeneration zu sehen.

500 Werke von 53 Künstlern an vier Orten: Sieben Kuratoren haben eine Künstlerliste, welche die Vielfalt und Qualität des künstlerischen Schaffens in Deutschland abbildet, erstellt.

Schwerpunkte der Recherche waren die klassischen Akademiestandorte Leipzig, Dresden, München, Stuttgart, Karlsruhe, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Berlin, in deren Umfeld sich herausragende junge Maler etabliert hätten. Die Ausstellungsmacher haben sich auf die Generation der seit den späten 1970er-Jahren geborenen Künstler konzentriert.

Gezeigt werden die Werke parallel ab dem 19. September am Kunstmuseum Bonn, den Kunstsammlungen Chemnitz, dem Museum Wiesbaden bis zum 19. Januar 2020 und später in einer Auswahl in den Hamburger Deichtorhallen: „Jetzt! Junge Malerei in Deutschland“.