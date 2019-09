So protestiert Berlin für das Klima! – Fotos

Am Freitag fand der globale Klimastreik („ Globale Climate Strike“) statt. In der deutschen Hauptstadt versammelten sich laut den Aktivisten 270.000 Menschen, die zusammen gegen den Klimawandel protestierten. In mehreren Veranstaltungen, begleitet von Reden und musikalischen Auftritten, zelebrierte Berlin den Weltklimatag.

Am Freitag fand der Weltklimatag statt. So haben sich mehrere hunderttausende Menschen auf die Straßen begeben, um zusammen gegen die aktuelle Klimapolitik zu demonstrieren. Dabei fanden alleine in Deutschland in 575 Städten Streiks und Veranstaltungen statt. Dieser Globale Klimastreik spielte sich nach Angaben der Organisatoren von „Global Climate Strike“ in über 150 Ländern und mehr als 2000 Städten der Welt ab. Alleine schon in Australien waren mehr als 300.000 Menschen unterwegs, um für ein besseres Klima zu demonstrieren.

In der deutschen Hauptstadt kam es ebenfalls zu mehreren Veranstaltungen, davon die größte natürlich der Streik selbst. Gegen 12 Uhr versammelte sich die. Mit selbstgemachten Schildern und lauten Rufen zogen die Demonstranten gegen 14 Uhr los. Laut den Veranstaltern haben sich mehr als 270.000 Menschen in Berlin zum Protest versammelt. Neben der Großdemonstration gab es auch weitere Veranstaltungen wie eine Menschenkette, Radkorsos und auch eine Demonstration auf Segelbooten.