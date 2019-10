Vom Aussterben bedroht: Zehn Tierarten von der Roten Liste Russlands

Die Amurleoparden leben in Bergwäldern im Fernen Osten – im Grenzraum zwischen Russland, China und Nordkorea. Das ist die seltenste Leoparden-Unterart, die aktuell vom Aussterben bedroht ist. In Russland gibt es nur noch 87 Amurleoparden – im Nationalpark „Land des Leoparden“. Acht bis zwölf dieser Tiere gibt es in China.