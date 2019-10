So wird die Post in verschiedenen Ecken der Welt zugestellt

Im kleinen japanischen Fischerdorf Susami (Präfektur Wakayama) gibt es einen ziemlich ungewöhnlichen Briefkasten, der sogar ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen wurde. Er befindet sich nämlich seit April 1999 in einer Tiefe von zehn Metern vor der Susami-Küste. Der damalige Postmeister des Dorfes, Toshihiko Matsumoto, war auf diese Idee gekommen, um möglichst viele Touristen, unter anderem Taucher, nach Susami zu locken – sein Plan ging auf. Heute verschicken viele Taucher aus verschiedenen Ländern einen Brief an ihre Verwandten oder Freunde nach Susami.