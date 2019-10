„Was wir Menschen anbeten“: Von Pop bis Gott – Ikonen in der Kunsthalle Bremen – Fotos

Die Schau „Ikonen. Was wir Menschen anbeten“ illustriert, wie sich auch heute noch mit dem Begriff der Ikone kultische Verehrung und die Idee des Mystischen verbinden. „Es geht um die Sehnsucht nach starken Bildern. Es geht um die Sehnsucht nach dem Übersinnlichen», so Museumsdirektor Christoph Grunenberg.

Kult auf dem gesamten Museumsgelände: Zu sehen in allen 60 Räumen des Kunsthauses auf sportlich erlaufbaren 4500 Quadratmetern beginnt der „Parcours“ mit mittelalterlichen Andachtsbildern, denen ein göttlicher Ursprung und Wunderkraft zugeschrieben werden. Denn nach ostkirchlicher Auffassung ist Gott in der Ikone.

Durch die einmalige inselartige Inszenierung der „Ikonen“ in einzelnen Räumen des Hauses bestehe die Möglichkeit, die spirituelle Kraft von Kunst in konzentrierten Begegnungen unmittelbar zu erfahren.

Ikonen-Inflation

Der Begriff der Ikone hat sich heute weitgehend von den Heiligenbildern gelöst und wird inflationär in unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet.

Mittlerweile kann fast alles und jeder „iconic“ sein: Die weiteren Themenräume behandeln die Verehrung von Kunstwerken und Künstlern, geschichtsträchtige Momente und illustre Personen, die alle irgendwie als „ikonisch“ gelten – eine begriffliche Inflation. Da wären zum Beispiel die US-Popstars Beyoncé und Jay-Z, die im Louvre in Paris vor der „Mona Lisa“ von Leonardo da Vinci posieren.

Den privaten Leidenschaften für Personen oder Objekte, die sich in individuellen „Hausaltären“ manfestieren, wird auch raum gegeben: Fotografien von Hausaltäre, die Besucherinnen und Besuchern dem Museum zur Verfügung gestellt haben, zeigen, wie wir verehren, zelebrieren und inszenieren. Ob Lady Gaga, der SV Werder Bremen oder Schneekugeln – jeder Hausaltar ist anders und signalisiert das Gleiche: Ich verehre!

Hochkarätige Leihgaben in Bremen

Die Kunsthalle zeigt in ihrer Ausstellung Meisterwerke aus neun Jahrhunderten, hat die Objekte aus vielen anderen Museen ausgeliehen.

Weltberühmte Leihgaben stammen aus bedeutenden Museen wie dem San Fransisco Museum of Modern Art, der Tretjakow-Galerie in Moskau, der Tate in London, dem Stedelijk-Museum und dem Van-Gogh-Museum in Amsterdam, dem Louisiana-Museum in Kopenhagen, der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf und zahlreichen Privatsammlungen: Ein spätes Selbstporträt von Vincent van Gogh ist in Bremen zu sehen, eine Version des „Schwarzen Quadrats“ von Kasimir Malewitsch, gewaltige, meditativ wirkende Leinwände von Mark Rothko und Barnett Newman. Jeff Koons hat seine Skulptur „Balloon Dog“ zur Verfügung gestellt.

Die Ausstellung in der Kunsthalle Bremen ist vom 19. Oktober 2019 bis zum 1. März 2020 zu sehen.