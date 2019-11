Mit Olympiasiegern und Weltmeistern: Russische Eis-Revue in Düsseldorf – FOTOS

Roman Kostomarow und Margarita Drobiazko sind auf dem Eis das Liebespaar nach Georges Bizets „Carmen“ – die Eistanz-Weltmeisterin in der Titelrolle, der Olympiasieger als feuriger Don José. Im November wird in Deutschland eine der kostspieligsten und effektvollsten russischen Inszenierungen auf dem Eis gezeigt.

An der Show wirken 80 Künstler mit und über 200 Designerkostüme und mehrere Tonnen mehrstöckige Dekoration kommen zum Einsatz – ein Spektakel sondergleichen. Dem Publikum wird eine echte spanische Stadt mit Kapelle, Platz und Hafen gezeigt. Zudem wird die Handlung der Aufführung auf verschiedenen Ebenen spielen: auf dem Eis, der Musikbühne und einer Brücke in der Düsseldorfer Eishalle „ISS Dome“.

Spektakulär auch die Besetzung: Die Hauptrolle von Georges Bizets Klassiker „Carmen“ spielt Margarita Drobiazko – dreizehnfache litauische Meisterin, zweifache Europameisterin und Weltmeisterin im Eistanz mit Povilas Vanagas. „Diese Rolle ist für mich die bedeutendste und wahrscheinlich meine Lieblingsrolle. Sie kommt mir von der Bewegung, dem Temperament und dem Ausdruck her entgegen", so Drobiazko in der Ankündigung.

Der Olympiasieger, zweifacher Weltmeister und dreifacher Europameister im Eistanz, Roman Kostomarow, ist ihr Partner auf dem Eis – er spielt den verliebten Don José. An der Show wirken zudem Povilas Vanagas, Oxana Domnina, Maria Petrowa, Alexej Tichonow, Albena Denkowa, Maxim Stawiski, Wladimir Besedin und Alexej Polischtschuk mit.

Die Inszenierung verbindet klassische mit moderner Musik. Die Eisshow basiert auf der Komposition Georges Bizets und der des zeitgenössischen russischen Komponisten Roman Ignatjew. Die Künstler des Musicals singen live, auch der eine oder andere Flamenco soll zu sehen sein: „In diese Aufführung haben wir unsere ganze Seele gelegt. Unsere ‚Carmen‘ ist voller Leidenschaft und bunter Farben!", so Producer Ilja Averbuch in der Pressemitteilung.

Die Inszenierungen des Russen umfassen Eiskunstlauf, Schauspiel, Live-Gesang, Musik, Zirkus und innovative Bühnentechnik – im Laufe von 16 Jahren hat das Unternehmen über 200 Projekte in Russland und im Ausland realisiert. Ilja Averbuch ist einer der bekanntesten Regisseure Russlands sowie Autor und Producer internationaler Eisshows. Im Rahmen der sportiven Karriere war er Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele 2002 in Salt Lake City, Weltmeister sowie Europameister im Eistanz. Averbuch war Regisseur der Eröffnungsfeier der FIFA Fußballweltmeisterschaft 2018, war an der Eröffnungs- und Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in Sotschi 2014 und der Eishockey-Weltmeisterschaft 2016 beteiligt und Chefregisseur der Eröffnungs- und Abschlussfeier der XXIX. Winteruniversiade 2019.

Das Eismusical „Carmen" läuft am 9. und 10. November im „ISS DOME“ Düsseldorf.

Die Veranstaltung gehört zum Programm des internationalen Kulturprojekts „Russische Saisons“, die 2019 in Deutschland stattfinden.