Mauerfall: eine Zeitreise mit Vorher-nachher-Fotos

Zwischen 1945 und 1961 flohen mehr als drei Millionen Ostdeutsche nach Westdeutschland, rund ein Drittel der DDR-Bevölkerung, weshalb am 13. August 1961 auf Empfehlung der Warschauer-Pakt-Staaten mit dem Bau einer Mauer begonnen wurde. Auf dem Foto oben: Touristen vor der Berliner Mauer am Brandenburger Tor am 6. Juni 1989. Auf dem Foto unten: Brandenburger Tor am 30. Oktober 2019.