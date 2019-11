DDR Museum Pirna: Leben auf der anderen Seite der Mauer

Am 9. November sind es 30 Jahre seit dem Fall der Berliner Mauer – eines der größten Symbole des Kalten Krieges zwischen zwei Staatenblöcken, die sich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gebildet hatten. Wie Berlin in den letzten Monaten vor dem Mauerfall aussah und wie es jetzt aussieht – sehen Sie in dieser Fotostrecke von Sputnik.