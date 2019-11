Kalaschnikow: Vor 100 Jahren kam der legendäre Waffenkonstrukteur zur Welt

Michail Kalaschnikow kam am 10. November 1919 im Dorf Kurja (Region Altai) in einer großen Bauernfamilie zur Welt. Als Erfinder zeigte er sich zum ersten Mal während seines Wehrdienstes. Für eine von seinen Erfindungen wurde er vom Marschall Georgi Schukow mit einer Uhr ausgezeichnet, auf der sein Name eingraviert war.