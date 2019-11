Güterzug aus China auf Rügen: Seidene Straße eröffnet neue Route

In der chinesischen Stadt Xi'an gestartet, hat der erste Zug über die „neue Seidenstraße“ in zwölf Tagen über 10.000 Kilometer zurückgelegt. Er fuhr dabei durch China, Kasachstan, Russland, Weißrussland, Litauen und wurde schließlich in der Enklave Kaliningrad auf eine Fähre verladen, um im Hafen Mukran der Insel Rügen in Mecklenburg-Vorpommern am späten Nachmittag anzukommen.

© Sputnik / Valentin Raskatov Im Hafen Sassnitz-Mukran arbeiten an die 800 Menschen. In Hochphasen beschäftigte allein das Betonummantelungswerk bis zu 600 Arbeiter, die Rohre für die Nord-Stream-2-Gasleitung verschalen.

© Sputnik / Valentin Raskatov Da liegen die Rohre auch jetzt noch in beachtlichen Mengen und werden für die Verlegung auf dem Grund der Ostsee vorbereitet.

© Sputnik / Valentin Raskatov Doch am Dienstag wurden hier andere Container verladen: Hightech-Produkte aus China, die über eine Fähre aus dem russischen Hafen Baltijsk angekommen sind – alles andere als auf traditionellem Seeweg.

© Sputnik / Valentin Raskatov Denn sie sind in Form eines Güterzugs in der chinesischen Stadt Xi’an gestartet, haben Kasachstan, Russland, Weißrussland und Litauen durchquert, bevor sie in Baltijsk auf eine Fähre verladen wurden.

© Sputnik / Valentin Raskatov Ermöglicht wurde das Ganze durch die Einigung der kasachischen, russischen und weißrussischen Eisenbahngesellschaften in der Dachgesellschaft „UTLC ERA“, die die Transporto ohne großen Bürokratieaufwand ermöglicht.

© Sputnik / Valentin Raskatov So sah er aus, der einfahrende Zug aus China, der bald seine Weiterreise nach Hamburg antreten sollte.

© Sputnik / Valentin Raskatov Er ist der erste seiner Art, ein Pilotzug, mit dem die Funktionsfähigkeit des Warentransports getestet werden soll und der auch Waren aus Deutschland nach China befördern wird.

© Sputnik / Valentin Raskatov Maßgeblich an der Verwirklichung hat Felix Zimmermann, Sprecher des Hafens Sassnitz-Mukran mitgewirkt. Er ist fest überzeugt, dass sich der Hafen dadurch zur Industriezone entwickeln wird.

© Sputnik / Valentin Raskatov Auch der Verkehrsminister Mecklenburg-Vorpommerns, Christian Pegel (SPD), war vor Ort, wie auch chinesische Vertreter. Pegel ist überzeugt, dass die Route einen „Link in der Völkerverständigung“ darstellt.

© Sputnik / Valentin Raskatov Wo eine Eröffnung ist, darf auch ein Rotes Band nicht fehlen. Die Scheren führten unter anderem Verkehrsminister Pegel, Geschäftsführer von „UTLC ERA“, Alexey Grom sowie Vertreter der verschiedenen Länder.