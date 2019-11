Flughafen Tempelhof: Eine Reise in die Vergangenheit des größten Baudenkmals Europas

Der Flughafen Tempelhof zieht heutzutage etwa 60.000 Besucher jährlich an. Mit seiner riesigen Fläche und reichen Geschichte kommen auch viele Touristen zu Besuch. Im Jahr 1936 in Auftrag gegeben, ist das Gebäude mittlerweile über 80 Jahre alt. Auch wenn es heute nicht mehr als Flughafen genutzt wird, so finden viele Langzeitmieter ihren Platz in Tempelhof. Auch Veranstaltungen finden hier regelmäßig statt. Somit werden zwei Drittel des Gebäudes genutzt. Das letzte Drittel ist ungenutzt.