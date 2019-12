Neujahrsstimmung am Moskauer Kreml

Das Hauptfest des Jahres in Russland ist das Neujahrsfest. Statt des Weihnachtsmanns bringt hier Väterchen Frost am Abend des 31. Dezember Geschenke. Sputnik hat in dieser Fotostrecke einige Eindrücke vom bunten Treiben in der Vorneujahrszeit am Kreml für Sie eingefangen.