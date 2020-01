Fest der chinesischen Laternen in Moskau.

Die Frauen-Eishockey-League hat einen Special-Edition-Kalender 2020 präsentiert, in dem mehrere russische Eishockey-Spielerinnen nackt posieren. An dem Projekt nahmen Frauen von allen sieben Klubs der Frauen-Eishockey-League teil. Die schönsten russischen Eishockeyspielerinnen – in der Fotostrecke von Sputnik.