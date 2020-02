Pripjat: Eine Traumstadt, die zur Geisterstadt wurde

Pripjat wurde am 4. Februar 1970 im Gebiet Kiew (Ukrainische Sowjetrepublik) gegründet. Dabei sollte dort nicht nur das AKW Tschernobyl liegen – die künftige Stadt wurde auch als ein wichtiger Verkehrsknoten konzipiert. An den Bauarbeiten in Pripjat nahmen Mitglieder der Jugendorganisation Komsomol aus der ganzen Sowjetunion teil.