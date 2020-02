Großer Ansturm bei Schönheitswahl: Offenes Miss-Russland-Casting

„Miss Russland“ ist der größte Schönheitswettbewerb in Russland. An dem Wettbewerb dürfen Frauen im Alter von 18 bis 23 Jahren (zum Zeitpunkt des Wettbewerbs) teilnehmen. Außerdem müssen sie in der Vorauswahl mindestens 173 Zentimeter groß, ledig und kinderlos sein. Auch schlechte Gewohnheiten und Tätowierungen werden nicht toleriert. Eine weitere Anforderung ist, dass die Kandidatin keine erotischen Fotos oder Videos von sich veröffentlicht hat.