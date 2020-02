Kleiner Ausflug in die Moskauer Vogelwelt

Mir begegnen bei meinen „Fotojagden“ in dem Park immer wieder eingefleischte Tierfotografen, von denen es bisher kein einziger geschafft hat, auch nur die Hälfte der hier vertretenen Vogelarten vor das Objektiv zu bekommen. Mitunter werde ich mit meiner Kamera gefragt, wie man nur stundenlang an einer Stelle ausharren kann, nur um einige Fotos zu schießen. Ich frage dann immer „Gehen sie Angeln?“, was meistens bejaht wird. Wenn ich dann noch frage, „Und was machen Sie da?“, werde ich auf einmal verstanden.

In dem Park gibt es auch viele Futterstellen für Vögel und Eichhörnchen. Täglich kommen hier viele Menschen speziell dazu her, um den Tieren, insbesondere in den Wintermonaten, Futter zu bringen. Das sind die sichersten Stellen für eine erfolgreiche Fotojagd, nicht aber, um die seltensten Vogelarten anzutreffen. In der folgenden Fotostrecke zeige ich einen Bruchteil dessen, was man hier, im Ismailowski-Park, vorfinden kann.