Mit Faustkämpfen in die Fastenzeit in Russland – die Butterwoche ist vorbei

Russland hat am vergangenen Wochenende noch einmal so richtig gefeiert – das Ende der sogenannten Butterwoche vor den sieben Wochen währenden großen Fasten. Noch einmal so richtig schlemmen, bevor Fleischgerichte und an manchen Tagen sogar Fischgerichte verpönt sind. Das ist mit der orthodoxen Tradition verbunden.

Ich selbst kenne kaum jemanden, der sich bis Ostern, dann ist die Fastenzeit vorbei, daran hält. Wie ein hoher Würdenträger der Russisch-Orthodoxen Kirche sagte, ist die Enthaltsamkeit beim Essen kein Selbstzweck, sondern lediglich ein Mittel, welches dem Christen helfen soll, in reichlichem Maße Bewusstheit zu erreichen – mittels der Teilnahme an den Gottesdiensten.

Aber zurück zur Butterwoche : Neben dem reichlichen und guten Essen finden in diesen Tagen überall Volksbelustigungen statt. Dazu gehören traditionell sogar Faustkämpfe, die in Vergangenen Zeiten zwischen verschiedenen Dörfern ausgetragen wurden. Im(Anfang der 2000er Jahre am Gelände des bekannten Moskauer Ismailowski-Flohmarktes errichtet) hatten sich am Samstag etwa 80 rauflustige Männer zum Faustkampf eingefunden. Aber auch andere Spiele, auch speziell für Kinder, wurden organisiert. Insgesamt fanden in Moskau auf 29 Plätzen Veranstaltungen zur Butterwoche statt. Das bestimmende kulinarische Symbol dabei sind Eierkuchen, die an die Sonne erinnern, denn gleichzeitig mit dem Ende der Butterwoche wird auch der Beginn des Frühlings (laut Kalender der 1. März) gefeiert. Deshalb ist der abschließende Höhepunkt der Butterwoche das Verbrennen einer Vogelscheuche (früher war es meist eine Strohpuppe), womit der Winter endgültig vertrieben werden soll. Ich selbst habe zwei Veranstaltungsorte in Moskau aufgesucht: den Ismailowski Kreml und den Gorkipark, um einige Eindrücke festzuhalten.