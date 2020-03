Fantastische Tierwesen in Petersburg: Dinosaurier gehen spazieren und Polizisten reiten auf Eisbären

Die russische Fluggesellschaft Aeroflot hat am Mittwoch im Flughafen Scheremetjewo den neuesten Airbus A350-900 vorgestellt. An Bord findet sich Platz für 316 Fluggäste. Diese Maschine soll nach London, Dubai, New York, Miami, Osaka und Peking fliegen. Den neuesten Superflieger zeigt Sputnik in dieser Fotostrecke – klicken Sie sich durch!