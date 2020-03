„Schicksalsmacht“ Treuhand in Individualgeschichten

„Ich mache mit beim Hungerstreik!“ - Bernd Schmelzer arbeitete bis 1993 auf dem Schacht im Kaliwerk Bischofferode. „Viele unserer Kollegen aus den anderen Gruben saßen längst auf der Straße. Deren Schicksal vor Augen, beschlossen die Bischschofferöder Kumpel im Sommer 1993: ´Es kann nicht sein, dass ein gesunder Betrieb wie unserer plattgemacht wird! Wir gehen aufs Ganze und kämpfen um unsere Arbeitsplätze!` Unter dem Motto ´Bischofferode ist überall!` besetzten sie den Betrieb und stellten in der bereits stillgelegten Werksküche Pritschen auf. 20 Kumpel aus der Grube gingen in den Hungerstreik…Noch immer hatten wir die zugesicherten Ersatzarbeitsplätze nicht bekommen. Diese entpuppten sich schließlich als pure Beschäftigungstherapie: ABM im Wald und im Schwimmbad, Geländer bauen und Hecken schneiden im Gewerbegebiet – Arbeiten, die uns langweilten und unserem Selbstwertgefühl absolut abträglich waren…Viele Freunde waren in den Westen gezogen, einige dem Alkohol verfallen, andere hatten ihrem Leben eigenhändig ein Ende gesetzt. So mancher Bergmann baumelte in den Jahren nach dem Schacht irgendwo herum. Man nannte unseren Ort schon ´Hängehausen`.