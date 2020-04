Zum Verwechseln ähnlich: Russen stellen Bilder großer Meister nach

Das Getty Museum in Los Angeles hatte die Idee, Menschen wählen ein Kunstwerk aus und stellen es dann in einem eigenen Foto nach. Die Aktion hatte augenblicklich Erfolg. Mittlerweile haben sich auch in Russland unzählige Menschen daran versucht. Inwieweit das gelungen ist, kann der Betrachter in der nachfolgenden Fotostrecke selbst beurteilen.

Auch die Kunstmuseen sind derzeit geschlossen. Not macht jedoch erfinderisch und Quarantäne erst recht. So entstehen die Werke der großen Meister gleich in den eigenen vier Wänden. Der Kleiderschrank wird zur Inspirationsquelle und liefert den richtigen Look. Natürlich darf hier der Betrachter nicht fehlen und die sozialen Netzwerke bekommen da etwas zum Schmunzeln. So nähern sich die Russen den Werken berühmter Künstler an.