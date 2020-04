Vor dem Essen Hände waschen: sowjetische Hygiene-Plakate

Am Sonntag feierten die Katholiken in der ganzen Welt das größte kirchliche Fest – Ostern, allerdings mit Rücksicht auf die Corona-Pandemie: Die Gottesdienste fanden ohne Kirchengänger statt, die jedoch per Internet zuschauen konnten. Sputnik zeigt, wie das Osterfest in verschiedenen Ländern gefeiert wurde – klicken Sie sich durch!