So war der 9. Mai 1945 in Moskau

In der Nacht auf den 9. Mai 1945 hat in Moskau kaum jemand geschlafen. Um 02.00 Uhr nachts wurde im Rundfunk eine sehr wichtige Mitteilung angekündigt. Um 02.10 Uhr verlas der Rundfunksprecher Juri Lewitan den Akt über die bedingungslose Kapitulation Hitler-Deutschlands und den Erlass des Präsidiums des Obersten Sowjets der Sowjetunion, demzufolge der 9. Mai zum Tag des Sieges erklärt wurde. Am frühen Morgen gingen Tausende Menschen auf die Straßen.