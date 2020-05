Alle meine Entchen: Süßer Wasservogel-Nachwuchs an Berlins Seen

Schwäne, Haubentaucher, Mandarinenten – an Berlins Gewässern kann man derzeit allerhand Wasservögel mit ihrem frisch geschlüpften Nachwuchs beobachten. Vogelliebhaber sind außerdem aufgerufen, an der jährlichen Vogelzählaktion des NABU teilzunehmen.

Wegen der Corona-Pandemie bleibt das öffentliche Leben weiter auf Sparflamme. Wer kann, arbeitet von zu Hause, Geschäfte und Restaurants haben noch nicht wieder zum Normalbetrieb zurückgefunden und auch weiterhin gilt: Abstand halten und auf größere Versammlungen verzichten. Derweil ist der Frühling in vollem Gange. Wegen der ungewöhnlich warmen Temperaturen hat auch die Brutsaison bei den Vögeln etwas früher eingesetzt. Wir haben uns an den Berliner Seen umgesehen, welche Wasservögel sich bereits über Nachwuchs freuen können.

Naturliebhaber, die kein Gewässer in der Nähe haben, aber trotzdem gern Vögel beobachten, können auch in diesem Jahr mit ihren Beobachtungen helfen, die Bestände zu erfassen. Nochkönnen sie an der bundesweiten Vogelzählaktion „Stunde der Gartenvögel“ teilnehmen, zu der der NABU aufgerufen hat. Teilnehmer sollen Vögel notieren und melden und können dabei auch Preise gewinnen. Das Teilnahmeformular gibt es auf nabu.de