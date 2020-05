Olympische Stilikone aus Russland: Alina Sagitowa

Alina Sagitowa gilt zu Recht als Phänomen in der Welt des Eiskunstlaufs – nicht nur weil sie alle möglichen Titel in dieser Sportart gewann. In vier aufeinanderfolgenden Saisons auf höchster internationaler Ebene war Alina eine der prägendsten Gestalten auf dem Eis und bekam Millionen Fans in der ganzen Welt.