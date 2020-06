PKW-Gegner protestieren vor Berliner Kanzleramt

Am heutigen Dienstag haben mehrere Aktivistenbewegungen, darunter BUND, NaturFreunde und Fridays for Future, vor dem Kanzleramt für eine Verkehrswende und gegen die Subventionierung von Verbrennungsmotoren demonstriert. Sputnik war vor Ort und präsentiert Ihnen nun Bilder von der Protestaktion.

Der „Autogipfel” sollte am heutigen Dienstag im Kanzleramt stattfinden, fiel aber wegen fehlender Abstimmung mit dem Koalitionsausschuss aus. „Die Regierung hat erst noch internen Abstimmungsbedarf für den Koalitionsausschuss am gleichen Tag”, sagte Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), am Donnerstag der „Bild”.

Die Organisatoren des Protestes lehnen die Kaufprämie für Neuwagen ab und fordern einen „sofortigen Stopp“ der Unterstützung von klimaschädlichen SUVs und „fetten Spritschluckern“ durch Steuergelder. Das Ziel der Veranstalter sei es, „die Kräfte im Deutschen Bundestag und in der Bundesregierung zu stärken, die eine Autoprämie ablehnen“.

ta/gs