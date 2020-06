Nach Tod von George Floyd: Proteste in Washington in Bildern

Der Tod des 46-jährigen Afroamerikaners George Floyd, der am 25. Mai bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis ums Leben kam, hat Unruhen in mehreren US-Städten verursacht.

Die Anti-Rassismus-Demonstrationen, die die US-Hauptstadt Washington mehrere Tage in Folge erschütterten, verliefen am 3. Juni im Gegensatz zu den vergangenen Tagen, als die Demonstranten versucht hatten, die St. John's Episcopal Church in Brand zu setzen, relativ friedlich.

Die Demonstranten marschierten durch die Straßen der amerikanischen Hauptstadt, wobei die Nationalgarde der Vereinigten Staaten eine Schutzlinie in der Nähe des Weißen Hauses bildete, um die Ordnung zu überwachen und die Demonstranten daran zu hindern, den historischen Lafayette Platz im Herzen von Washington zu betreten.

Wie die Proteste in Washington am Mittwoch verlaufen sind, zeigt Sputnik in dieser Fotostrecke.

