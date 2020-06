Grandioses Feuerwerk und Lichtshow zum Tag des Sieges in Russland – Fotos

Für Russland ist der Tag des Sieges ein bedeutendes Ereignis. Traditionell wird dieser Tag schon am Morgen mit einer Militärparade in Moskau begangen – am Abend gibt es dann ein riesengroßes Feuerwerk als Krönung. Zum 75. Jahrestag ist das Feuerwerk besonders eindrucksvoll über die Bühne gegangen. Auf Fotos ist diese Farbenpracht festgehalten.

Ein festliches Feuerwerk zum Gedenken an den Sieg der Sowjetunion im Großen Vaterländischen Krieg erhellte am Mittwoch den Himmel über Moskau. Aber nicht nur dort: In zahlreichen russischeb Städten gab es Feuerwerke zu bestaunen. Darüber hinaus wurde die Aktion „Die Strahlen des Sieges“ duchgeführt, bei der Wahrzeichen der beteiligten Städte beleuchtet wurden. Damit wurde vor allem an den ersten Tag des Sieges vor rund 75. erinnert.