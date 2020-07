Apollo-Sojus-Mission: Historischer Händedruck im Weltall

Die erste gemeinsame Weltraummission der Shuttles der beiden Länder begann am 15. Juli 1975. Um 15.20 Uhr startete vom Weltraumbahnhof Baikonur das Raumschiff „Sojus-19“ (auf dem Foto) mit den Kosmonauten Alexej Leonow und Waleri Kubassow an Bord. Knapp 7,5 Stunden später wurde von Cape Canaveral das Apollo-Schiff mit Thomas Stafford, Vance Brand und Deke Slayton an Bord gestartet.