Vor 40 Jahren: Olympische Spiele in Moskau eröffnet

Die XXII. Olympischen Sommerspiele fanden in Moskau vom 19. Juli bis 3. August 1980 statt. Einige Sportveranstaltungen fanden in anderen Städten der Sowjetunion statt. Die Segelregatta fand in Tallinn (Estland), einige Fußballspiele fanden in Kiew (Ukraine), Leningrad und Minsk (Weißrussland) statt.

Foto: feierliche Eröffnungszeremonie der XXII. Olympischen Sommerspiele im Moskauer Lenin-Zentralstadion in Luschniki am 19. Juli 1980.