Olympische Spiele 1980 in Moskau: Exklusive Bilder von der Abschlussfeier

Am 3. August 1980, vor genau 40 Jahren, sind in Moskau die ersten Olympischen Spiele, die in Osteuropa und in einem sozialistischen Land ausgerichtet wurden, zu Ende gegangen. Seltene Aufnahmen von der Abschlusszeremonie – in der Fotostrecke von Sputnik.

Die Olympischen Spiele begannen am 19. Juli. Medaillen wurden in 203 Disziplinen vergeben. 150 davon in Einzel-Wettbewerben und 53 in Mannschafts-Wettbewerben. Bei den Spielen waren Athleten aus 80 Ländern vertreten. Mehr als 60 Länder boykottierten auf Initiative der USA die Olympischen Spiele wegen des sowjetischen Afghanistan-Einsatzes. Allerdings nahmen einige westliche Sportler an den Spielen in Moskau unter der Olympiaflagge teil. Während der 14 Wettbewerbstage stellten Athleten von fünf Kontinenten 36 Weltrekorde auf.