Stadt in Trümmern: Schreckliche Bilder nach Mega-Explosion in Beirut

Am Dienstagabend hat sich am Hafen von Beirut eine Explosion ereignet. Die Stärke der Detonationswelle war so stark, dass sie selbst in benachbarten Ländern zu spüren war.

Nach vorläufigen Angaben explodierten 2750 Tonnen Ammoniumnitrat, die sich in einem Lager am Hafen in der libanesischen Hauptstadt befanden. Wegen der Detonationswelle sind die Fenster in allen Gebäuden in einem Radius von mehreren Kilometern vom Zentrum der Explosion geborsten. Schreckliche Aufnahmen vom Ort der Tragödie – in der Fotostrecke von Sputnik.