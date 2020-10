Gerettet – der Moskauer Nördliche Flussbahnhof

Der 1937 nach vierjähriger Bauzeit fertiggestellte Nördliche Flussbahnhof von Moskau ist heute ein unikales Architekturdenkmal. In seiner Gestaltung erinnert er an ein Fluss-Fahrgastschiff mit Aufbau auf dem Oberdeck.

In Moskau gibt es auch noch einen Südlichen Flussbahnhof, der aber an seinem heutigen Standort erst 1985 errichtet wurde. Der fünfzackige Sowjetstern auf der Spitze des Nördlichen Flussbahnhofs, der einen Durchmesser von fast fünf Metern hat, soll symbolisieren, dass von hier Passagier-Flussschiffe in fünf Richtungen gefahren sind, so neben der Verbindung zur Ostsee auch bis zum Schwarzen Meer.

Seit Ende der Siebzigerjahre hatte der Flussbahnhof keine gründliche Renovierung mehr erfahren und war insbesondere in den Neunzigerjahren dem Verfall preisgegeben. 2010 musste das Gebäude wegen schon gefährlicher Baufälligkeit in einem völlig verwahrlosten Zustand geschlossen werden. Nach einer zweijährigen Komplettsanierung wurde das historische Gebäude mit den dazugehörigen Kaianlagen im September 2020 in seinem ursprünglichen Aussehen wieder der Öffentlichkeit übergeben.

Von hier kann man sich auf kurze Rundfahrten, aber auch beispielsweise auf eine siebentägige Flussreise über den Moskwa-Wolga-Kanal mit seinen etwa elf großen Schleusen nach St. Petersburg begeben.

Aber auch Spaziergänge einfach nur zum Entspannen ziehen hier besonders an den Wochenenden täglich Tausende Besucher an.