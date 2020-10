Tumult hinterm Stacheldraht: Die „randständige“ Jugend der illegalen DDR-Punkrockszene – Fotos

Ob in der Provinz oder der Großstadt: Punks fielen ins Auge, veränderten in den 1980er Jahren das Straßenbild der DDR. Der Tumult, den sie veranstaltete, forderte einen Disziplinarstaat heraus, der seine Jugend steuern wollte, von dem sich eine Minderheit aber nicht lenken ließ. Ihre Helden und ihr Stil – eine Fotostrecke zum Punkrock in der DDR.

Die Verachtung der Ost-Punks richtete sich gegen eine Musterutopie, welche die Zukunft für alle Zeiten festschrieb: War der Wahlspruch der West-Punks „No future“ hieß es im Osten „Too much future“. Ihre Musik war schrill und oft verboten, eine offizielle Spielerlaubnis winkte nur staatskonformen „FDJ-Punks“, erzählt Henryk Gericke, der seinerzeit bei „The Leistungsleichen“ spielte. Er hat „Too Much Future – Punkrock GDR 1980–1989“ mit zu verantworten: Drei Vinylalben samt opulentem Booklet. Die neue Compilation vereint die Punkbands, deren Existenz in der DDR illegal war und die von der Staatssicherheit verfolgt wurden. Ihre Konzerte waren als Geburtstagsfeiern getarnt, Musik wurde meist in Wohnzimmern gemacht und nur die Kirche öffnete „randständigen“ Jugendlichen ihre Tore. Doch einige von ihnen spielten nie vor Publikum.

ba