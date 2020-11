Proteste nach den Wahlen in den USA

Am 3. November fanden in den Vereinigten Staaten die Präsidentschaftswahlen statt. Unmittelbar nach dem Ende der Abstimmung gingen die Amerikaner auf die Straße.

Joe Bidens Anhänger, die den Slogan „Count Every Vote“ (dt.: Jede Stimme zählt) rufen, fordern von Donald Trump, sich nicht in die Ermittlung der Ergebnisse einzumischen. Donald Trumps Anhänger rufen wiederum die Parolen „Stop the Count“ (dt.: Stoppt die Auszählung) und „Stop the Steal“ (dt.: Stoppt den Diebstahl). Proteste auf den Straßen der amerikanischen Städte - in der Fotoauswahl von Sputnik.