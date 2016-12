Wer ist im Nahen Osten der Kriegsverbrecher?

Der Fokus liegt auf die den Terrorismus bekämpfende SAR und ihren Verbündeten, ungeachtet der Legitimität ihres Abwehrkampfes, der zahlreichen Opfer in den eigenen Reihen und der eingeleiteten Schritte zur möglichen Lösung.

Die Mainstreammedien der westlichen Welt werden auch jetzt nicht müde, die Einhaltung der Menschenrechte einzufordern und die Bestrafung jener zu fordern, die sie verletzten und Kriegsverbrechen begangen haben. Allerdings fällt auch dem unvoreingenommenen juristischen Laien auf, dass derartige Rufe in den Etagen der westlichen Machtzentren nicht beachtet wurden, als es darum ging, das ungeliebte jugoslawische Modell in Europa auszumerzen, und die Vereinten Nationen räumten sogar das Feld, als die Vereinigten Staaten in den damals hochzivilisierten Irak einmarschierten und dort wie die Vandalen hausten. Niemand fiel den sich als Moralapostel gebenden Politikern auch nur verbal in den Arm, als sie begannen, mit Geld, Waffen, Ausbildung und logistischer Unterstützung Syrien zu destabilisieren und dort Chaos zu etablieren. Warum auch, denn inzwischen hatten sich die Prinzipien des Völkerrechts verändert.

Jedes Rechtssystem, auch das humanitärste, bedarf der Fähigkeit zu seiner notfalls gewaltsamen Durchsetzung. Jede Straftat kann nur wirklich geahndet werden, wenn es eine Möglichkeit gibt, das Urteil zu vollstrecken. Und keine Macht der Welt ist in der Lage, die Vereinigten Staaten zu zwingen, ihre Präsidenten vor ein Kriegsgericht zu stellen, wenn sie es nicht selbst tun. Aus dem Stehgreif könnten einem da schon einige Beispiele ohne weitere Zusatzuntersuchungen der Vereinten Nationen einfallen.

Bis zum Zusammenbruch des sozialistischen Lagers herrschten allerdings auch andere Machtkonstellationen. Aus einem angenommenen annähernden Gleichgewicht der Kräfte bestand für den Erdball die akute Gefahr seiner Zerstörung im Falle des Einsatzes von Nuklearwaffen. Dieses Szenario im Hinterkopf entwickelte sich als allseits anerkannte Norm das jedwede Verbot der Aggression, wobei der Begriff durchaus definiert wurde. Die Welt war zwar nicht frei von Kriegen, aber es bestand zunehmend die Möglichkeit, Konflikte objektiver zu beurteilen und Konsequenzen zu ziehen. Der Weg zu einer friedlicheren Welt schien geebnet.

Nach der Auflösung der Sowjetunion und der mit ihr Verbündeten gab es kein Gleichgewicht mehr. Die Vereinigten Staaten waren unangefochten die stärkste wirtschaftliche und militärische Macht und hatten es in der Hand, das Atomwaffenpotenzial signifikant zu senken, weltweit die wirtschaftliche Zusammenarbeit als Motor einer friedlichen Welt — sicher bei Wahrung wirtschaftlicher Interessen — zu entwickeln oder zunehmend als "Ordnungsmacht" auch mit militärischen Mitteln zu agieren. Der erste Weg hätte einen hohen moralischen Anspruch und viel Idealismus vorausgesetzt. Der zweite Weg wäre nur über rücksichtsloses, knallhartes Machtkalkül durchsetzbar. Aber Staaten handeln immer mehr oder weniger aus Machtinteressen und so überrascht die Politik der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten nicht sonderlich.

Um ein Feigenblatt für selbst furchtbare Folgen des Vorgehens zu haben, erfolgte — beginnend mit dem Jugoslawienkrieg — immer das gleiche Schema:

1. das bestehende System, das es zu beseitigen gilt, wird verteufelt. Dabei spielt es keine Rolle, ob mit dem jeweiligen Machthaber ein ehemaliger Verbündeter oder wirtschaftlicher Partner zum Gegner wird. Es ist auch unerheblich, ob eventuell diplomatische Kanäle kaum genutzt wurden. Wichtig ist nur, dass in den Augen der Öffentlichkeit das Zielregime diskreditiert wird.

2. der jeweilige Machthaber ist nicht mehr tragbar für die zivilisierte Welt. Er ist blutrünstig, foltert und wagt es, staatliche Machtmittel zur Aufrechterhaltung der Ordnung einzusetzen. Er foltert, (nein nicht in exterritorialen Einrichtungen wie in Irak, Polen, Rumänien, Guantanamo), sondern im eigenen Lande und verletzt die Menschenrechte.

3. Wer die Menschenrechte verletzt, hat die moralische und tatsächliche Legitimation verloren und muss beseitigt werden… Vorausgesetzt, die anderen sind gemeint. Dabei wird jede wesentliche Aktion mit einer beispiellosen und bis zur Perfidie betriebenen Propaganda betrieben, bei der keine Mittel gescheut, kein Aufwand zu hoch, keine Falschmeldung zu widerwärtig ist, um nicht nur in die Hand, sondern auch noch in den Mund genommen zu werden. Mittlerweile muss der Nachrichtenkonsument nicht einmal die Hintergründe einer Information kennen. Es reicht schon, wenn er irritiert ist.

Aber, die Ordnungsmacht hat sich übernommen. Nicht Ordnung ist eingetreten, sondern Chaos in allen Einsatzgebieten, die Probleme kaum noch beherrschbar. Unkontrollierbar sind Organisationen, Gruppen, Fanatiker entstanden, die aus der Ohnmacht ihrer Situation und mittlerweile zum Teil aus eigenem Machtkalkül ihrerseits Chaos verursachen oder Rachegedanken verwirklichen wollen. So dreht sich nun die Spirale und niemand ist in der Lage, allein mit dem mahnenden Ruf: "Haltet ein, es ist genug des Mordens!" dem Schlachten ein Ende zu bereiten. Manch einer erstickt fast in den Fallstricken der eigenen Argumentation, rennt wegen seiner Scheuklappen gegen jeden Pfeiler aber wird natürlich deswegen nicht klarsichtiger.

Die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland ließ uns wissen, dass das Leid der Menschen in Aleppo ihr das Herz abdrückt. Auf den Gedanken, mit dem syrischen Präsidenten zu beraten, wie den vielen Flüchtlingen zu helfen sei, kommt sie aber nicht, und berät bis zu Abhängigkeit darüber lieber mit der Türkei. Ihr Außenminister kurvt mit völlig sinnlosen Reisen um Syrien herum, findet aber keinen Dialog mit der syrischen Regierung. Es mag ja sein, dass irgendwelche Dinge in diesem Konfliktgebiet ihr das Herz abdrücken, es sterben aber die Notleidenden in den Kriegsgebieten und es ist nicht sie, die unter Einsatz all ihrer Kräfte um Frieden im Lande ringt.

Eine utopische Erwartung? Mit der Vernichtung ganzer Kulturen und Staatsordnungen im sogenannten arabischen Frühling, mit der Zerstörung der Gemeinschaften im Irak, mit den brutalen Machtkämpfen in Syrien und vielen anderen Scheußlichkeiten dieser Zeit sind nicht nur Zeugnisse der Menschheitsentwicklung unwiederbringlich verloren, Angehörige zahlreicher Religionen vertrieben, Menschen in unvorstellbares Elend gestoßen, ihrer Würde beraubt, ihre Achtung zerstört worden. Es ist die Fratze des Krieges, die uns dort angrinst.

Nicht die Einhaltung der Menschenrechte ist die wichtigste gegenwärtige Aufgabe. Sicher, wo es möglich ist, muss geholfen werden. Es ist aber eine Illusion zu glauben, im Krieg mit seiner originären und teilweise sanktionierten Gewaltanwendung sei es möglich, die Menschenrechte zu sichern. Jede Gewalt gegen die eigene Person, gegen die Mutter, den Vater, die Geschwister, gegen Bekannte führt zur Gegengewalt und zwar mit allen Mitteln. Es mag ja jener Dulder, der einen Streich auf die eine Wange erhielt, die andere hinhalten. Ob er so aber auch noch handelt, wenn er sieht, wie seine Schwester erniedrigt oder sein Bruder den Hund für andere spielen muss?

Um endlich aus dieser elenden Gewaltspirale heraus zukommen, hilft nur, mit allen Mitteln dafür zu sorgen, dass Kriege gar nicht erst entstehen. Ein humaner Krieg ist ein Widerspruch in sich. Das diesbezügliche Bemühen der Vereinten Nationen bis 1990 sollte wieder aufgegriffen und fortgesetzt werden. Sicher, dazu bedarf es Visionen und Anstrengungen, die über die Schilderung eigener Befindlichkeit hinausgehen.

An dieser Stelle bin ich auch versucht zu sagen, ein solcher Weg ist alternativlos, wenn der Erhalt der Menschheit und der Menschlichkeit das Ziel sein soll.

