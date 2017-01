Die größten Lügen dieser Welt Teil 2: Die weltweite radioaktive Verseuchung

Sie entdeckte zusammen mit Henry Becquerel das Uranverbindungen- Strahlen, daher kommt das Wort radioaktiv. Es brachte ihr 1903 / 1911 jeweils den Nobelpreis für Physik und Chemie ein. Im Laufe der Jahre der Forschung bekam sie immer mehr gesundheitliche Probleme. Sie wusste ja nicht, in welche Gefahr man sich begibt, wen man mit Radium arbeitet.

Gehen wir einen Schritt weiter, und zwar zu den Atombombenexplosionen:Neben Hiroshima und Nagasaki gab es weltweit 711 atmosphärische Nukleartests.

Radioaktive Partikel wurden weltweit verteilt und sind mindestens noch 50.000 Jahre haltbar. Diese Explosionen fanden im Zeitraum zwischen 1945 und 1963 statt. Dazu kommen auch unendlich viele unterirdische Atomexplosionen, natürlich auch Reaktorunfälle wie z.B. Tschernobyl und Fukushima, wo täglich tausende Liter radioaktives Wasser ins Meer abgelassen werden. Diese Tatsache wird natürlich totgeschwiegen. Auch reden wir nicht über verlorene Atomwaffen oder versunkene Atom-U-Boote, und erst recht nicht über Uranmunition, die überall wo sie eingesetzt wird, riesige Gebiete verstrahlt.

Nein, kommen wir zurück auf die 711 atmosphärischen Atomexplosionen: Dadurch wurde so viel radioaktives Material freigesetzt, das man jeden Menschen auf diesem Planeten 1170 Mal an Lungen- oder Hautkrebs erkranken lassen kann. Während und nach diesen Tests haben sich diese Krankheiten weltweit mehr als verdoppelt. Da gerieten die Regierenden in Erklärungsnot, und so wurde eine der diabolischsten Lügen geboren: Rauchen ist die Ursache für die ganzen Toten, ja da schau an, der Mensch ist selbst schuld, wenn er Lungenkrebs bekommt.

Es ist nachgewiesen, das Rauchen an sich keinen Lungenkrebs verursacht, es schützt sogar davor, indem sich in der Lunge eine Schleimschicht bildet, diese verhindert, dass radioaktive Teilchen ins Lungengewebe eindringen können, und diese werden ausgeschieden.

Es sterben wesentlich mehr Nichtraucher als Raucher an Lungenkrebs.

Ergo die Regierenden, und alle, die mit dazugehören, natürlich auch die Ärzte belügen und betrügen uns, dass sich die Balken biegen. Die Botschaft lautet höre endlich auf zu rauchen und sterbe endlich an Lungenkrebs.

Na, fühlen Sie sich noch wohl auf diesem Planeten?

