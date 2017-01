Haganah! (Verteidigung!)

Zunächst ist Herrn Rauscher zu konzedieren, dass er a) das „Schweigekartell“ mit einer gewissen Verachtung straft, indem er nämlich der Auseinandersetzung über brennende Gegenwartsfragen nicht ausweicht und sie b) so führt, dass er, jedenfalls im beschränkten Massstab der Standardredaktion, geradezu Klartext schreibt. („Klartext“ meint, dass die Katze „Katze“ heißt, weil sie eine Katze ist.) Reale Probleme weder zu verschweigen noch monologisierend in solche der Wahrnehmung („Verhetzter“) umzudeuten, ist heutzutage nicht wenig, denn es läuft praktisch auf eine mutige Kritik an der polite society hinaus, die in ihrem puren „Liberalismus“ vermeintliche Verstöße gegen ihr dogmatisches Fundament leichtfertiger mit Exkommunikation sanktioniert als selbst die Congregatio pro doctrina fidei.

Aber halten wir zunächst fest, dass Herr Rauscher den Urheber der streitgegenständlichen These verschweigt, nämlich Rainer Wendt, Vorsitzender der deutschen Polizeigewerkschaft. Warum tut er das? Weil Wendts Wort als Polizist, der außerdem nicht um Stimmen zu werben braucht, in Fragen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit Gewicht hat?— während für Herrn Rauschers „Kollegen“ Ortner das Erringen des Aufsehens des Tages eine Messer-und-Gabel-Frage darstellt?— in anderen Worten, ihm als Lohnschreiber gegenüber mit einer gewissen Reserviertheit des Publikums zu rechnen ist?— Herr Rauscher also auf entsprechend verminderte Zustimmungsbereitschaft seitens dieses Publikums gegenüber der streitgegenständlichen These hoffen kann?

Aber wie auch immer, jedenfalls gilt erfahrungsgemäß: Wie jemand aus edlen Beweggründen und richtigen Prämissen auf falsche Konsequenzen oder Einschätzungen verfallen kann, so kann jemand auch aus miserablen Beweggründen und falschen Prämissen zu richtigen Konsequenzen oder Einschätzungen gelangen. Der Sache nach ist hier „Kollege“ Ortner, der lediglich Rainer Wendt zustimmend wiedergibt, also Letzterer offenbar im Recht gegenüber Herrn Rauscher (et al.): „Der Tod von Maria L. ist letztlich grob fahrlässigem politischen Versagen geschuldet. Ein Versagen, für das freilich niemand die Verantwortung übernimmt, schon gar nicht jene, die damals Verantwortung trugen und zum Teil noch immer tragen.“ – Was an dieser klaren, geradezu hanebüchen einfachen Feststellung sollte „unehrlich“ oder „kontraproduktiv“ sein?

Wie schon im Forum festgestellt, ist „die Massenflucht von 2015/16“ (wenigstens ist schon nicht mehr von „Schutzsuchenden“ die Rede) nichts weniger als ein „Naturereignis“ gewesen; z.B. ein Tsunami wäre ein solches Ereignis – doch nicht die Suspension des Rechts, nationalen wie internationalen seitens der deutschen Regierung (in Abstimmung mit der Kommission). Nein, diese Suspension ist das Resultat von Politik gewesen, wenn wir von unseren GegnerInnen (for argument's sake) nur das Beste annehmen wollen: das Resultat gesinnungsethisch motivierter Einladungspolitik. Demnach hätten wir es nun mit deren unerwünschten Wirkungen zu tun. Mit unerwünschten i.S.v. nicht vorhersehbaren Wirkungen haben wir es aber insofern nicht zu tun, als sich diese Wirkungen – Stichwort: „Maskulinisierung öffentlicher Räume“ (©Armin Nassehi), Stichwort: „Frauen als Faustpfand“ (©Bassam Tibi) – überraschend allenfalls für Analphabeten entfaltet haben und entfalten. Ohnehin hat sich schon lange vor dem „Naturereignis“ geradezu ein Paradigmenwechsel in der Migrationsforschung abgezeichnet, für den (um nur sie zu nennen) die Arbeiten von Necla Kelek exemplarisch stehen. Mag ja sein, dass PolitikerInnen nicht fürs Lesen bezahlt werden, sondern fürs dicision making. Ist ihnen daher an dessen Folgen keine Schuld zurechenbar? (Nicht zu reden von LohnschreiberInnen, die vor lauter Schreiben nicht zum Lesen kommen mögen.)

Aber sehen wir uns Herrn Rauschers „produktiven“ Gedankengang näher an: a) Er setzt (für 2015 und 2016, Österreich) die Gesamtzahlen von Sexualstraftatverdächtigen in Relation zu einschlägig verdächtigen „Asylwebern“. Aber es leuchtet ohne weiteres ein, dass sich so, d.h. durch dieses falsche Aufeinanderbeziehen nicht Zusammengehöriger, ein viel weniger beunruhigendes, ein nur leider ebenso viel weniger realitätsadäquates Bild ergibt als wenn er statt dessen (für das jeweilige Jahr) die Gesamtzahl männlicher Österreicher (der entsprechenden Altersgruppe) in Relation zu österreichischen Sexualstraftatverdächtigen und die Gesamtzahl männlicher „Asylweber“ zu dieser Gruppe (bzw. diversen Untergruppen) angehörigen Sexualstraftatverdächtigen in Relation gesetz hätte: nur, wenn in Österreich derzeit insgesamt lediglich fünfeinhalb Mal (!!) so viele männliche Österreicher (der entsprechenden Altersgruppe) leben wie männliche „Asylweber“, würde die Relation (mutmaßliche Täterquote) bei beiden Gruppen für das (noch nicht einmal abgelaufene) Jahr 2016 übereinstimmen! Wer das allen Ernstes für real möglich hält, „soll es deutlich sagen“. Aber Herr Rauscher scheint eine Morgenstern'sche Figur zu sein, er „schließt messerscharf, dass nicht sein kann, was nicht sein darf“; durch richiges Aufeinanderbeziehen Zusammengehöriger hätte sich nämlich die empirische Grundlage ergeben für die richtige Stigmatisierung von „Asylwerbern“ (insbes. gewisser Untergruppen) als potentielle Sexualstraftäter und das Eingeständnis, dass die somit falsche Stigmatisierung männlicher Österreicher als ebensolche Straftäter mit ebenso hoher Täterquote empirisch unfundiert ist (ein aus rednerischen Gründen strapazierter Mythos). Und eine solche nach Gruppen bzw. Untergruppen differenzierende Erhebung würde wohl auch die empirische Grundlage liefern für die richtige Stigmatisierung gewisser Gruppen von „Asylwerbern“ z.B. als Dealern, Messerstechern, Schutzgelderpressern usw. usf. Was das Verfahren betrifft, so kommt wohl keine Soziologie, und schon gar keine Kriminalsoziologie der Welt ohne Stigmatisierung aus – nach sorgfältiger (um political correctness ungenierter) Auswahl der Merkmale ebenso sorgfältig auf Daten gestützte Stigmatisierung, versteht sich. Und keine Sprachpolizei der Welt wird auf Dauer verhindern, dass kriminalsoziologische Überlegungen in die öffentliche Debatte zum Thema öffentliche Ordnung und Sicherheit einfließen, und zwar umso mehr, als – oder falls – sich diese Debatte nicht entspinnt, um politisch vorgegebene Ergebnisse zu heiligen, sondern in einer ergebnisoffenen, sachlich fundierten Weise.

Aber sehen wir weiter. Trotz dieser argumentativen Nebelgranate ist b) nicht zu übersehen, dass infolge des „Naturereignisses“ die – mutmaßlich von „Asylwebern“ begangenen – Sexualstraftaten gestiegen sind und steigen. Die sich den Bürgern und, mehr noch, den Bürgerinnen dieses unseres Landes aufdrängende Frage lautet daher: warum sollten wir uns diesen Anstieg (ob nun proportional oder überproportional), warum sollten wir uns diese zusätzlichen Fälle antun wollen?— und gerade weil wir bereits jeden solchen Fall einen zu viel finden, nicht erst recht jeden zusätzlichen solchen Fall einen mehr als zu viel finden?? Dies wohlgemerkt selbst für den rein hypothetischen, empirisch widerlegten Fall, dass die Täterquote unter „Asylwerbern“ nicht höher wäre als unter männlichen Österreichern (der entsprechenden Altersgruppe): selbst dann bliebe eine – unnötige, rein politischwillkürlich oder eben „grob fahrlässig verursachte“ (Rainer Wendt) – Verschärfung der Lage durch diese zusätzlichen Fälle von allerdings vermeidbaren Straftaten, eine Verschärfung, die uns alles nur

nicht „willkommen“ sein kann (und, siehe eine Reihe von Umfrage- und Wahlergebnissen, auch nicht „willkommen“ ist). Aber die Wahrnehmung eines relativen Absoluten (wie es absolute Zahlen darstellen) verbietet eben der unter dekadent zersetzten Intellektuellen grassierende Relativismus, der konsequenterweise, d.h. noch blöder und provokanter, z.B. die angeblich höhere Eintrittswahrscheinlichkeit von Verkehrsunfällen relativistisch in eine Apologie der barbarischen Manieren gewisser Gruppen „Schutzsuchender“ umzubiegen pflegt.

Sehen wir uns nun c) noch Herrn Rauschers „produktive“ Schlußfolgerung an: die (von ihm verschämt als angezeigt akzeptierte) Aussortierung sozial besonders „Unverträglicher“ oder „besonders schwer zu Integrierender“ habe ja bereits begonnen durch die Finanzierung von „freiwilliger Rückkehr“ seitens des Innenministeriums – 2016 bisher erfolgreich in 1615 Fällen. Die damit verbundenen Kosten werden verschwiegen, aber einmal abgesehen von diesem beredten Schweigen, wären 1615 solche Fälle „freiwilliger Rückkehr“ ca. 1,8% von 90000 im Jahr 2015 nach offizieller Lesart illegal nach Österreich Eingereisten und hier „Schutz“ Suchenden. Erfolgreich in 1615 Fällen – soll das, da die (absolute) Zahl für „Schutzsuchende“ 2016 nach offizieller Lesart noch einmal um ca. 37500 angestiegen sein wird und sich für die folgenden Jahre nichts weniger als ein Nachlassen des (schon allein durch „Familiennachzug“ vervielfachten) Immigrationsdrucks abzeichnet, ein Erfolgsmodell sein oder so etwas wie eine Strategie? Braucht es da, anders gefragt, viel mehr als die Kenntnis der Grundrechnungsarten, dass die Drohung mit dem Prädikat „kontraproduktiv“ ihren Schrecken verliert?

Daher sei es gerne „so deutlich“ und „ehrlich“ gesagt, wie von Herrn Rauscher gefordert: jawohl, es wäre besser „in Kauf“ genommen worden, dass „das Elend“ sich „anderswo gestaut hätte“; was auch sollte nicht besser gewesen sein, als die Suspension des Rechts mit der vorhersehbaren Wirkung von noch mehr Rechtlosigkeit. Mit Verlaub des Herrn Rauscher: um die Vermeidung von wessen Elend soll es sich denn gehandelt haben? Ist das „letztlich grob fahrlässigem politischen Versagen“ geschuldete Elend unserer von den lebenslangen Folgen bestialischer Misshandlung Gezeichneten oder unserer bestialisch Ermordeten und ihrer Angehörigen etwa kein Elend? Um wessen Schutz handelt es sich?

Zur Erinnerung: Es ist die primäre Pflicht eines Staates (was auch immer seine Form sei), die Sicherheit seiner auf dem Staats-Territorium lebenden (gesetzestreuen) Bürgerinnen und Bürger, i.e. des Staatsvolks, zu gewährleisten gegen allenfalls von aussen (oder innen) kommende Bedrohungen. Dies stets mit den der jeweiligen Bedrohung angemessenen Mitteln, wenn erforderlich, solchen der (staatlich monopolisierten) Gewalt; angemessen sind jeweils die zur Erfüllung des gesetzten Zwecks, zur Erreichung des gesetzlichen Ziels der Gefahrenabwehr – in diesem allgemeinen Sinn: der Verteidigung – geeigneten Mittel. Andernfalls, d.h. bei (womöglich kampfloser) Preisgabe von Staatsterritorium, hört sich buchstäblich alles auf; „alles“ heißt hier, die Staatlichkeit, die selbständig-staatliche Existenz einer Nation. Kurzum, keine Staatlichkeit ohne Staatsterritorium, Staatsvolk, Staatsgewalt bzw. ohne auch nur eine dieser drei Voraussetzungen; dies sind deren reale Voraussetzungen, nota bene, unabhängig von der jeweiligen Staatsform.

Aber wir handeln nicht von einem Staat aller Zeiten und Orte, vielmehr ist der Schauplatz die Welt im beginnenden 21. Jahrhundert, darin u.a. einerseits das Kalifat (samt notorischen Unterstützern) mit seiner durch entsprechende Aktivitäten u.a. in den USA, in Russland, Spanien, GB, Frankreich, Belgien, BRD, d.h. v.a. durch bestialische Hinrichtungen und brutale Massenmorde dort, beglaubigten Kriegserklärung an die zivilisierte Welt, andererseits die der Letzteren angehörige

demokratische Republik Österreich. Somit geht es bei Vernachlässigung oder gänzlicher Unterlassung der Verteidigung um noch viel mehr als die Gefährdung von öffentlicher Ordnung und Sicherheit infolge der mit der illegalen Massenimmigration verbundenen sprunghaften Ausbreitung barbarischer Manieren. Was für uns als zivilisierte Nation außerdem auf dem Spiel steht, ist nicht weniger, als dass vitalen Auseinandersetzungen wie demokratische Republik versus Kalifat, Rechtsstaat versus Scharia, Aufklärung versus Obskurantismus, Zivilisation versus Barbarei, buchstäblich die Grundlage entzogen wird, die territoriale Grundlage nämlich.

Dieser territoriale Verlust ging bis zum „Naturereignis“ allmählich vor sich, seither sprunghaft. Darauf deuten seriös erfahrungsgestützte, die weitere demographische Entwicklung betreffende Schätzungen. Einerseits entspricht die weit überdurchschnittliche Geburtenrate unter „Asylwerbern“ der subalternen Stellung der Frauen in den immer noch patriarchal-stammesmäßg grundierten Herkunftsgesellschaften und ihren entsprechend primitiven Lebensansprüchen, einschließlich Verteufelung jeder Geburtenkontrolle; hinzu kommt die ihr materielles Lebensniveau erhöhende Wirkung großzügiger Förderungen kinderreicher Familien seitens einer planlosen Aufnahmegesellschaft. Andererseits hat diese Gesellschaft de facto keinen nennenswerten Einfluss mehr auf die Bildung der Kopftuchmädchen und kleinen Paschas, in deren Milieus vielmehr gilt: boko haram: Bildung – v.a. in den Gegenständen Leibeserziehung, Natur- oder Gesellschaftsgeschichte – ist Sünde. Da aber nicht nur zivilisierte Menschen das Produkt darauf abzielender Erziehung sind, sondern auch Bestien, deren Anschauungen und Massstäbe zur Aburteilung der sie umgebenden kuffar und kafirah nicht zuletzt aus Enthauptungsvideos und anderen einschlägigen Videobotschaften stammen, werden v.a. in den betroffenen großen Städten – schon bisher Frankreichs, Hollands, Belgiens, Deutschlands, Skandinaviens usw., ab nun auch Österreichs – die Gegenden immer mehr und immer größer, die wenigstens zu bestimmten Tagesund, mehr noch, Nachtzeiten No-go-Areas sind, zunächst für unbegleitete Zivilpersonen v.a. weiblichen Geschlechts, später gerade auch für uniformierte Angehörige der Exekutive, sofern nicht in Mannschaftsstärke und Antiriot-Outfit auftretend. Wenn aber nach Verdrängung des Staatsvolks von seinem angestammten Territorium v.a. durch deklarierte und zunehmend bewaffnete Anhänger des Kalifats die Staatsgewalt konsequent ersetzt wird durch „Schariagerichte“ und „-polizei“, handelt es sich offenbar um einen – letztlich mit der demographischen Entwicklung parallel verlaufenden – territorialen Verlust.

Stellen wir uns einen Augenblick vor, dass es noch nicht so weit wäre und wir uns noch für oder gegen die skizzierten Zustände entscheiden könnten. Warum eigentlich sollte sich dann eine zivilisierte Nation, wie wir Österreicherinnen und Österreicher es sind, eine „gemäßigte Opposition“, bestehend aus Moslembrüdern, verhinderten Kalifen & Möchtegernhalsabschneidern antun wollen, eine Opposition gegen die demokratische Republik, gegen die Gleichstellung der Frauen, gegen die Trennung von Kirche und Staat, gegen die Ächtung körperlicher Misshandlungen und der Todesstrafe etc.? Immerhin sind es, angefangen von der Beseitigung der Monarchie über die Einhegung der Kirchen auf ein demokratiepolitisch halbwegs erträgliches Mass und die formalrechtliche Gleichstellung der Frauen, ihre Einbeziehung ins ausserhäusliche Erwerbsleben bei zunehmender Wahrnehmung von Kindererziehung als gesellschaftlicher Aufgabe durch entsprechende Betreuungseinrichtungen bis zum Eingang zivilisierter Manieren in polizeiliches Handeln und der Festschreibung der Resozialisierung als Strafvollzugszweck etc. durchwegs zeitgeschichtliche oder jüngere Errungenschaften, gegen die diese „gemäßigte Opposition“ anstürmt. Und dabei wächst ihr in maghrebinischen Berufsverbrechern, ultrabrutalen tschetschenischen und bosnischen Sittenwächtern, afghanischen Messerstechern und Vergewaltigern usw., kurzum, in Verbrechertypen, an denen im Fall von Delinquenz selbst deren Anwälte keine Anzeichen von Sozialisierung, also von Resozialisierungsperspektive erkennen können, ein bald unerschöpfliches Rekrutierungspotential zu, genau das ihren zivilisationsfeindlichen Zielen gemäße Menschenmaterial. Und dass dieser Zuwachs nunmehr massenhaft erfolgt, wiegt insofern umso schwerer, als dieses Menschenmaterial unter den gegebenen Systemvoraussetzungen gerade im Massenmassstab weder polizeilich zu disziplinieren noch justiziabel ist.

Es gehört nicht viel Mut zu der Behauptung, dass wir uns mehrheitlich niemals für diese Zustände entschieden hätten, allerdings vorausgesetzt, wir wären danach gefragt worden. Nur leider unterstellt diese Voraussetzung, dass „Österreich eine demokratische Republik ist, in der alles Recht vom Volke ausgeht“, das hieße, dass nicht die soeben skizzierten Zustände drohten oder herrschten, sondern verfassungsgemäße. (Der soeben zitierte Artikel findet sich an einer leicht zugänglichen Stelle der österreichischen Bundesverfassung.) Die somit beantwortete Frage ist zugegeben eine rhetorische, zielt also nicht auf das wirkliche Motiv der in Berlin getroffenen und u.a. von der österreichischen Bundesregierung im polemischen Gegensatz zur österreichischen Nation lakaienhaft-beflissen mitvollzogenen politischen Entscheidung von 2015 f, dieser so folgenschweren Suspension nationalen wie internationalen Rechts. (Die subjektive, mag sein, bei der einen oder anderen Pastorentochter oder sonstigen Akteuren wirksame gesinnungsethische Motivation dieser „Einladungspolitik“ gehört nicht hierher, wo es sich nicht um das advokatenhafte Geltendmachen mildernder Umstände handelt, sondern vielmehr um die vorhersehbaren desaströsen Folgen dieses Rechtsbruchs.) Das wirkliche Motiv dürfte die – nur leider zur Farce geratene – Wiederholung der Weltgeschichtsszene von 1989 gewesen sein: eine unter medial orchestrierter Aufmerksamkeit inszenierte „Massenflucht“. Das monströse Scheitern, dass nämlich infolge dilettantisch hasardierenden Vorgehens anstelle von „willkommenen“ syrischen „Ingenieuren & Ärzten“ weit überwiegend weder arbeitsfähige noch —willige, ökonomisch-sozial unverträgliche maghrebinische, afghanische usw. Verbrechertypen Europa überschwemmt haben, die sich hier als so überflüssiges wie lästiges und brandgefährliches, gleichwohl durchzufütterndes Lumpenproletariat breit machen, ändert nichts an der Intention, ändert nichts am Grund dieser Inszenierung: dem Wirtschaftskrieg gegen das „Assad-Regime“. Denn wie der Feind des Feindes der deutsch-europäischen Kriegsunion ihr Freund ist, so ist der Freund (Syrien) ihres Feindes (Russland) ihr Feind. Das Verhältnis zum Feind heißt Krieg, ist auch hier Krieg – einschließlich Wirtschaftskrieg. Dessen im Kalten Krieg bewährte Methode ist es gewesen, durch massenhafte Abwerbung von Fachkräften (diesfalls zu ergänzen: und Wehrfähigen) – in einem mit der großzügigen Anwendung des Asylrechts – die innenpolitische Destabilisierung eines „Unrechtsstaats“ zu erwirken, in einem mit dessen außenpolitischer Delegitimierung. Es ist hier nicht der Ort, die vielfachen Bumerangeffekte dieses vermeintlichen Schachzugs auch nur halbwegs angemessen zu würdigen, immerhin könnte er massgeblich zum Ende dieser Union beigetragen haben. Jedenfalls aber kennen und anerkennen die Soldaten und sonstigen Gesandten des Kalifats samt ihrer im neuen „europäischen“ Lumpenproletariat so mächtig angeschwollenen Rekrutierungsbasis nichts weniger als Dankbarkeit. Auch dies sollte niemanden überraschen, nachdem tausende Amerikaner mitten in den USA mit ihrem Tod büßen mußten für die Undankbarkeit Bin Ladens bzw. den vermeintlichen Schachzug einer US-Regierung im Kalten Krieg (gegen die damalige Sowjetunion). Auch diese Regierung hatte vor ihrer sozusagen genialen Taktik, die Kalifatsbewegung ins Leben zu rufen, selbstverständlich nicht die Nation konsultiert, sondern einen polnisch-katholischen Pyromanen. Ebenso selbstverständlich wurden nicht der Pyromane und nicht die Regierung, sondern wurde die Nation Opfer des „Kollateralschadens“, der unerwünschten Wirkung.

Moderne Gesellschaft einerseits, gelebte Geschlechterapartheid und überhaupt barbarische Manieren andererseits schließen einander aus. Nichts beweist dies schlagender als die in horrender Selbst- und Fremdgefährlichkeit kulminierende beleidigte Reaktion der groß gewordenen kleinen Paschas auf ihr verachtetes und verächtliches Dasein, ihre Erfolg-, Chancen- und Perspektivlosigkeit ausserhalb ihrer kleinen heilen Welt von patriarchalischer Großfamilie und – laut Trost und Hoffnung spendendem „Narrativ“ – zum Endsieg berufener Gegengesellschaft. Dass mittlerweile bereits Neuankömmlinge auf dem Weg zum jenseitigen Vergnügen mit 72 Jungfrauen Massaker an friedlichen Zivilisten anrichten und nicht erst Angehörige der dritten Immigrantengeneration, ist nur das sinnlose Resümee eines sinnlosen Experiments namens Integrationspolitik über den Zeitraum von drei Generationen. Im gegebenen Kontext ist „Integration“ eine Schimäre, „Vision“ von bestenfalls peripherem Wirklichkeitsgehalt. Die Existenz von so etwas wie „Integration“ im Sinne ihrer PredigerInnen ist historisch-erfahrungsmäßig nicht darstellbar, dafür existiert sie als dogmatisches Alibi sozialbürokratischer Selbstherrlichkeit, grünalternaiver und pfaffenhafter Selbstgefälligkeit. Die historischen Erfahrungen gelungener „Integration“ dagegen sind durchwegs solche von Assimilation, und zwar bei vergleichsweise in homöopathischen Dosen, niemals im Massenmassstab erfolgter Immigration aus dem Kreis zivilisierter Länder und innerhalb desselben. Man erinnere sich der Geschichte der vor den Nazis u.a. nach GB oder USA Geflohenen: sie hatten – wegen Generalverdachts aufgrund ihrer Herkunft – mit Internierung zu rechnen und in der Öffentlichkeit tunlichst den Gebrauch ihrer Muttersprache zu unterlassen. Aber davon, dass sie deswegen ein „Narrativ“ von „Diskriminierung“ (von Beleidigtsein) ausgeprägt hätten, ist nichts überliefert; vielmehr davon, dass nicht wenige der Wehrfähigen unter ihnen in den Uniformen ihrer Gastländer (oder als von diesen vorgeschickte Partisanen) an der Befreiung ihrer Heimat mitwirkten. Dafür sehen sich heute nicht wenige ihrer Nachkommen in Nazimanier angefeindet von „Asylwerbern“, darunter vielen, die sich selbst feige vor dem Wehrdienst in ihren Heimatländern drücken – Ländern, die sich im Würgegriff einer „gemäßigten Opposition“ aus Moslembrüdern, Reservekalifen & Halsabschneidern befinden.

Postscriptum

Nach Verfassung vorstehender Zeilen hat Berlin (Breitscheidplatz) ein Déjàvu vom Typ Nizza (Champs des Anglais) erlebt. Bereits davor war wenigstens Karin Kneissl klarsichtig genug gewesen, die Spur des „Verbrechens mit terroristischem Hintergrund“ (Hollande) von Nizza bis nach Graz (Fußgängerzone) und Israel (diverse Attacken) zurückzuverfolgen und auf die – diesen Typ von Massaker an kuffar und kafirah befehlende – Verlautbarung der „Kommunikationsabteilung des Kalifats“ von September 2014 aufmerksam zu machen. Mittlerweile hat ein Grazer Geschworenengericht den bosnischen Gesandten des Kalifats wegen seines Verbrechens veruteilt. Diese Verurteilung kam nur zustande, weil die Geschworenen sich nicht vom Wortschwall eines deutschen (?!) „Obergutachters“ beeindrucken ließen und so eine Justizfarce verhinderten. Der somit durchkreuzte Plan hatte vorgesehen, wegen seines merkwürdig kretinhaften Auftretens den bosnischen Täter nicht einmal anzuklagen. Seither fordert die polite society in Österreich, beeindruckt von um ihren Ermessensspielraum besorgten Justizlern und beleidigten Psychiatern, dass die Laiengerichtsbarkeit wegreformiert werde, um des Volkes Stimme-der-Vernunft zu übertönen. „Werch ein Illtum!“ (©Ernst Jandl) Dagegen wurde der in Berlin kuffar und kafirah meuchelnde tunesische Soldat des Kalifats nach einer ungestörten Fahrt durch mehrere Länder der „Schengenzone“ in Sesto (Milano) bei einer Kontrolle von einem geistesgegenwärtigen Polizisten, dessen Kollege nur mit Glück die Schussattacke des verhinderten Kalifen überlebte, neutralisiert. Daraufhin ging ein gewaltiger Ruck durch die gesamte italienische Nation, die ihren beherzten Helden begeistert feierte. Dieser hatte auf Fakebook umgehend die italienische Flagge gehißt und noch am 23.12.2016 zu seinem treffsicheren Einsatz einen bemerkenswerten Kurzkommentar abgegeben, in dem er nicht nur den Familien der Anschlagsopfer auf einfühlsame Weise seine Anteilnahme bekundete, sondern v.a. unmißverständlich klarstellte, dass sie, die uns Angst machen wollen, es sind, die Angst haben müssen. („Vogliono farci vivere nella PAURA! Sono loro a dover aver Paura! Un abbraccio alle famiglie delle vittime!“) Freilich verleihen die zwei Schüsse, mit denen Luca Scatà der widerwärtigen Existenz eines widerwärtigen, friedliche Zivilisten massakrierenden Terroristen ein Ende gesetzt hatte, seiner nachfolgenden Klarstellung einen gewissen Nachdruck, und die Begeisterung der italienischen Nation mag damit zusammenhängen, dass es sich primär um einen gelungenen Akt der nationalen (und europäischen) Verteidigung gehandelt hat, sekundär um dessen Parole: ab nun treiben wir sie vor uns her. Indessen kann man nicht umhin, den grellen Kontrast zu konstatieren, den diese Begeisterung der italienischen Nation und ihr berechtigter Stolz auf ihren großen Sohn bilden zu dem erbärmlichen, von LohnschreiberInnen repetierten Lamento besorgter Justizler und beleidigter Psychiater, das bisher erfolgreich die angemessene Würdigung der mutigen Entscheidung der Grazer Geschworenen verhindert hat: als Akt nämlich der nationalen Verteidigung. „Fratelli d'Italia…“; „eine Nation kann und soll von der anderen lernen“. Die Hoffnung, sagt man, stirbt im Krieg zuletzt.

Scipio

Wien, am 31.12.2016

Probleme mit Afghanen sinnvoll lösen

Kolumne Hans Rauscher 9. Dezember 2016, 17:28

Populistisch und sinnlos ist es, die "Willkommenskultur" verantwortlich zu machen Deutschland diskutiert den Fall einer 19-jährigen Studentin, die mutmaßlich von einem 17-jährigen afghanischen Asylwerber vergewaltigt und ermordet wurde. In Wien stehen drei jugendliche Afghanen zwischen 15 und 18 vor Gericht, die eine türkische Studentin auf einer Toilette des Bahnhofs Praterstern vergewaltigt und schwer misshandelt haben sollen.

Das ist eines der Themen, über die (angeblich) nicht gesprochen werden darf, über die man aber reden sollte. Allerdings nicht so, wie es mein Kollege Christian Ortner in der Presse getan hat. Ortner zieht folgenden populistischen (Kurz-)Schluss: Weil Merkel im Vorjahr so viele hereingelassen hat, musste die Studentin Maria L. sterben. Das ist eine ziemlich sinnlose Art, ein tatsächliches Problem zu diskutieren.

Sexualverbrechen werden von "echten" Deutschen und Österreichern genauso begangen. Allerdings ist argumentierbar, dass der verstärkte Zuzug von jungen Männern aus frauenverachtenden Gesellschaften mit einem kranken Verhältnis zur Sexualität die Wahrscheinlichkeit für Sexualverbrechen etwas erhöht. Tatsächlich sehen die Zahlen so aus: 2015 wurden 681 Verdächtige bei Vergewaltigungen ausgeforscht, davon 39 Asylwerber. 2016 lautet die Relation: 594:91. Faktum ist, dass Afghanistan eine besonders gewaltbetonte, frauenfeindliche, bildungsarme Gesellschaft ist. Der Verteidiger eines der drei Afghanen vom Praterstern sagte auch offenherzig, damit eine Resozialisierung seines Mandanten stattfinden könne, hätte zuerst überhaupt eine Sozialisierung stattfinden müssen. Ähnliches gilt für andere auffällige Tätergruppen, etwa Marokkaner (Haupttäter bei den Massenbelästigungen vor dem Kölner Dom). Im Übrigen kamen 2016 auf 30.000 echte Kriegsflüchtlinge aus Syrien etwas mehr als 30.000 Afghanen.

Im Zuge des Naturereignisses, das die Massenflucht von 2015/16 darstellt, war es anfangs unmöglich, a) sie alle draußen zu halten und b) sofort nach Kriterien der "Verträglichkeit" auszusortieren. Man wollte und konnte die Grenzen nicht sofort dichtmachen. Das Elend hätte sich einfach nur anderswo gestaut. Wer das in Kauf nehmen will, soll es deutlich sagen. Der Schluss, der Tod der deutschen Studentin sei der damaligen "Willkommenskultur" geschuldet, ist in diesem Licht unehrlich und vor allem kontraproduktiv. Was jetzt zu tun ist: schwer zu Integrierende zurückschicken. Das Innenministerium finanziert eine "freiwillige Rückkehrberatung", unter anderem durch die Caritas. 2016 gingen 1615 Personen zurück (darunter 592 Irak, 318 Iran, 227 Afghanistan). Das muss intensiviert werden. Für den Rest ist ein Hauptproblem, dass es oft junge Männer sind, die nichts zu tun haben. Sie von der Ausbildung auszuschließen, hält nicht nur die Caritas für falsch.

Es ist sinnlos und schädlich, über die Kriminalität unter Angehörigen von rückständigen, gewaltbereiten Gesellschaften nicht zu sprechen. Es ist sinnloser und schädlicher, darüber überwiegend in sinnloser rechtspopulistischer Polemik zu sprechen. (Hans Rauscher, 9.12.2016)

Die Meinung des Autors muss nicht mit dem Standpunkt der Redaktion übereinstimmen.