Staatsräson auf Niederländisch

Die niederländische Polizei war dann am 7. Januar dieses Jahres schon einmal so frei, das, was in den Niederlanden in Sachen Pressefreiheit noch übrig war, befehlsgemäß auf dem Altar des Liberalismus zu opfern.

An diesem Tage wurde der aus dem Donbass heimkehrende Investigativjournalist Michel Spekkers noch beim Eintreffen auf dem Flughafen Schiphol aller seiner Speicherkarten, seiner Kameras, seiner Telefone und seiner Laptops beraubt – von Amts wegen.

Begründet wurde dies durch einen simplen Irrtum. Herr Spekkers besuchte im Donbass auch die Absturzstelle von MH 17. Das wohl einzige Flugzeugunglück, das von den Niederländern erst dann vollständig aufgeklärt werden wird, wenn sich die Ukraine in einen absoluten Vasallenstaat ohne geldwertes eigenes Vermögen verwandelt hat. Von diesem Unglücksort brachte Herr Spekkers auch eine „Tüte mit Sachen“ in die Niederlande, deren Inhalt von ihm dem Flugzeug bzw. dessen Passagieren zugeordnet wurde. Diesbezüglich setzte er sich bereits einen Tag zuvor mit der niederländischen Polizei in Verbindung, um eine ordnungsgemäße Übergabe dieser „Sachen“ noch auf dem Flughafen zum Zeitpunkt seiner Ankunft zu vereinbaren.

Dies scheiterte jedoch fast an falsch beschrifteten Gepäckstücken. Noch bevor Herr Spekkers den Flughafen verließ, wurde er daraufhin, anstatt die Fundstücke wie vereinbart übergeben zu können, einfach kurzzeitigst verhaftet und seine sämtlichen Aufzeichnungen wurden konfisziert. Ebenso wie seine komplette Ausrüstung.

Was seine journalistische Tätigkeit mit den „Fundstücken“ zu tun hat, und inwieweit seine Berichte aus dem Donbass deshalb beschlagnahmt werden mußten, wird sich wohl selbst den Befehlsempfängern in Uniform dort in Schiphol nicht erschlossen haben. Ebenso sah dies dann auch das niederländische Gericht, das den niederländischen Staatsbütteln zunächst einmal die Sichtung des journalistischen Materials verbot.

In diesem Sinne könnte man doch wieder einmal zu Recht stolz auf seinen Paß sein, wenn, ja, wenn da nicht der eigentliche Hintergrund dieser Aktion wäre.

Herr Rutte, einer der angeschlagensten Politiker Europas, ist auch Ministerpräsident eines Landes, das der ukrainischen Junta schon einmal eine gewaltige Abfuhr erteilte, indem man per Referendum zum Assoziierungsvertrag ein unüberhörbares NEIN in die Welt hinaus brüllte. Eine Tat, die von unseren neuen ukrainischen Freunden entsprechend gewürdigt wurde – hat sie doch etwas mit „gelebter Demokratie“ und nicht nur mit „Demokratisierung“ zu tun.

Dies hatte dann leider auch entsprechende Auswirkungen bis hin zu gelebter Schikane niederländischer Firmen dort vor Ort. Was im ersten Augenblick nicht weiter schlimm klingt, wer soll dort schon groß schikaniert worden sein?

Und da kommt sie dann wieder um die Ecke geschlichen, jene kleine und so ungern laut herausgebrüllte Wahrheit: Wir, die Niederländer, sind diejenigen, die dort in der Ukraine wirklich aktiv sind, wenn es um das Ziel des Liberalismus und all der Bemühungen um Demokratisierung geht: Das große Fressen.

Abgesehen von der üblichen russischen und ukrainischen Offshoreheimat Zypern sind wir Niederländer diejenigen, die beim großen Fressen ganz vorne in allererster Reihe stehen, mit unseren paar Männlein schlagen wir sogar das allmächtige große Deutschland von nebenan, wenn wir über die Summe der Auslandsinvestitionen in der Ukraine reden. Von den USA und den weiteren 129 Staaten, die dort investieren, ganz zu schweigen

Wir sind dort mit mehr als 500 Unternehmen im Rennen, investiert in Industrie, Telekommunikation, Handel und Immobilien. Und all unsere großen Player spielen dort mit, manche gar mit 50 Prozent ukrainischem Marktanteil.

Allseits bekannte Namen wie Royal Dutch Shell, ING Ukraine, Rabobank, Philips, Akzo Nobel, Damen Shipyards, Unilever Export u.a. bilden da nur die Speerspitze.

Und da landen wir dann wieder bei einem niederländischen Ministerpräsidenten, dessen unwilliger Untertan sich doch tatsächlich erlaubt hat, sich ein eigenes Bild vom Donbass zu machen. Ohne Erlaubnis der Ukrainer hielt dieser Untertan sich dort auf. Ganz klassisch für einen jeden freien Menschen via Moskau eingereist. Unterhielt sich mit jedem, der ihm über den Weg lief, oder eben auch mit den Führern des Donbass. Dürfte dort frei herumlaufen, genoss die Gastfreundschaft und den Schutz der Bewohner dieses malträtierten Landstriches. Hörte nachts die Bomben einschlagen, sah die Trümmer und die Verwüstungen, und hätte von diesem „Waffenstillstand“ und dessen „Pflege“ durch die Uki–Junta aus erster Hand berichten können.

Das ein solcher Untertan sich dieses erlaubt… und dies hat Rutte folgerichtig erkannt… kann und darf seiner Regierung nicht gleichgültig sein – wenn er nicht schon wieder Dresche von seinen Granden beziehen möchte, weil diese wieder Dresche von der Uki–Junta beziehen würden. Dies ist sogar zu akzeptieren. Andere Staaten und Staatenlenker machen ganz andere Dinge, um ihren Granden dienlich zu sein.

Doch nun sollte es dann auch gut sein, Herr Rutte und liebe Landsleute. Wir haben der Uki–Junta bewiesen, dass wir wieder einmal bereit zur Kollaboration sind, solange die Kasse stimmt.

Mehr können diese nicht von uns verlangen, ohne sich selbst zu schaden. Denn fällt unser Deckmäntelchen der Rechtsstaatlichkeit und der freien Presse, bekommen unsere Granden an ganz anderen Stellen Probleme, und das große Fressen in der Ukraine, gemeinsam mit der von uns so mühsam installierten Junta, könnte komplett ausfallen.

Einer solchen Argumentation sollte selbst Kiew zugänglich sein. Deshalb meine Bitte an Sie, Herr Rutte, als meinen Ministerpräsidenten:

Rufen Sie in Kiew an und bitten Sie dort um gnädige Erlaubnis, diese für Sie doch sehr peinliche und für Ihre Granden sehr unappetitliche Situation auflösen zu dürfen, indem Sie Herrn Spekkers sein Material zurückgeben – ohne das Sie es zuvor den Uki–Junta bzw. deren Diensten zur Einsicht zur Verfügung gestellt haben. Sonst erinnert das ein wenig zu arg an die Übergabe der damaligen Einwohnermeldeakten.

Ersatzweise könnten Sie aber auch in Kamp Vught vorbeischauen und präventiv einen weiteren Kranz niederlegen – falls dies eher ihr Stil sein sollte. Sie haben ja von nichts gewusst.

