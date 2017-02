Noch ist Europa nicht verloren

Um es gleich zu sagen: Schön ist diese Wunderwelt nicht – sie ist dreckig. So dreckig wie sie nur sein kann. Aber ausgesprochen erkenntnisreich.

So erfahren wir unter anderem, dass ein Herr Soros über ein Netz von Verbündeten verfügt. Allein im europäischen Parlament unterhält die Open Society Foundation intensive Kontakte zu 226 Abgeordneten, die die Open Society als „reliable allys“ – als verläßliche Alliierte und Exekutoren ihres Willens betrachtet – als „soros´sches Stimmvieh im EU Parlament“.

Wer zu diesen verlässlichen Verbündeten gehört, wurde bereits im Zuge der Ukraine-Krise deutlich. Soll aber hier nicht weiter vertieft werden. Nur einer sei kurz benannt, um den „deep state“, den sich ein Herr Soros in Europa aufgebaut hat, zu verdeutlichen:

Martin Schulz – inzwischen von deutschen Medien gehypter Kanzlerkandidat der SPD für die Bundesrepublik Deutschland. Wer sich also nicht erklären konnte, warum ein Herr Schulz so mir nichts, dir nichts aus dem EU–Parlament austritt, ohne Rückversicherung, ob er denn auch zum Kanzlerkandidaten gewählt werden würde – für den sei nun die Antwort gegeben:

Für einen verlässlichen Partner eines gewissen Soros ist eben nichts unmöglich. Und da gehorchen dann auch der deutsche Bundespräsident und der deutsche Außenminister, frei nach dem Motto: „Wir machen den Weg frei.“

Auch erklärt sich damit der Glücksruf des an und für sich doch der Unparteilichkeit verpflichteten Parlamentspräsidenten Schulz bei der Abstimmung der „Hetzeresolution“ des europäischen Parlaments – als diese bei wackligen Punkten dann doch verabschiedet wurde. Auch wenn klar ist, das Herr Schulz mit seinem „Gott sei Dank“ eher „Soros wird’s mir danken“ meinte.

Über die zur Kriegshetzerin mutierte grüne Frontfrau Harms, über einen Otto Graf Lambsdorf, über einen Verhofen etc – alles offizielle und zuverlässige Alliierte der Soros Foundation…. kann man sich die Kommentare vorerst schenken… die Namen sprechen bereits für sich.

Doch warum sind die Soros´schen Verbündeten und die Kenntnis über die Verflechtungen unserer Abgeordneten so wichtig?

Ganz einfach: Sie bestimmten den europäischen Sündenfall. Sie läuteten das Ende der Legitimität der EU ein. Zumindest reklamieren sie dies für sich. Die Open Society Foundation reklamiert in ihren internen Papieren ganz frank und frei, das sie diejenigen waren, die das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine in Europa durchgesetzt haben. Sie reklamieren für sich, die europäische Politik in entscheidenden Fragen zu beherrschen.

„As an immediate outcome of OSF advocacy efforts the European parliament adopted a resolution on the implementation of the AA´s with Georgia, Moldova and the Ukraine.“

Übersetzt:

„Als unmittelbares Ergebnis der Anstrengungen zur Beeinflussung der Open Society Foundation nahm das Europäische Parlament eine Entschließung zur Umsetzung der Assoziierungsabkommen mit Georgien, Moldawien und der Ukraine an.“

Ein solcher Satz im Rechenschaftsbericht ergibt nur Sinn, wenn das europäische Parlament ohne die Intervention der Soros´schen Garde nicht für das Assoziierungsabkommen gestimmt hätte.

Und genau hier keimt dann der Gedanke auf, das ein Kampf für Europa, für die europäischen Ideale nur darin bestehen kann, gegen die Open Society Foundation zu kämpfen. Europa und seine Grundidee der konsensorientierten Friedenspolitik ist noch nicht verloren.

Es gibt sie ganz offensichtlich noch, wahre Europäer im europäischen Parlament, jene Vertreter der Wähler, die unabhängig von sogenannten NGOs entscheiden, die sich der geballten Macht eines gewissen Herrn Soros und seiner Hintermänner nicht aus Karrieregründen unterwerfen.

Noch ist Europa nicht verloren. Aber wir müssen den/die richtigen Gegner fixieren, wenn wir den Frieden in Europa erhalten wollen. Und dazu lohnt eine Lektüre der Soros Leaks.

