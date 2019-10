Umfrage: Knapp Hälfte der Deutschen gegen Bundeswehr-Operation in Syrien

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey opponiert fast die Hälfte der deutschen Bürger gegen die Beteiligung der Bundeswehr an einer internationalen Schutzzone in Syrien, die von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer vorgeschlagen wurde. Dies meldet die dpa am Samstag.