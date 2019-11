Video: Merkel und von der Leyen halten Pressekonferenz in Berlin ab

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die gewählte Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, halten am Freitag, dem 8. November, eine Pressekonferenz in Berlin ab. Von der Leyen wurde am 16. Juli mit 383 Stimmen gewählt und wird die erste Frau sein, die das Amt der Präsidentin der Europäischen Kommission innehat.