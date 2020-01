Bildungsministerin Karliczek will Sprachtests in der Kita

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek setzt mit Blick auf mittelmäßige Ergebnisse der Pisa-Studien auf Tests der Sprachfähigkeit schon in der Kita. Es sei alarmierend, dass 20 Prozent der 15-Jährigen nicht sinnverstehend lesen könnten, sagte die CDU-Politikerin in einem Interview der „Welt am Sonntag“.