Hanau-Bluttat: Bundeskanzlerin Merkel ergreift das Wort

Nach tödlichen Attacken auf mehrere Menschen in Hanau tritt Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag mit einer Erklärung vor die Presse.

Kurz zuvor gab Regierungssprecher Steffen Seibert bekannt, dass Merkel ihren Besuch in der Leopoldina-Akademie in Halle wegen des Anschlags in Hanau abgesagt hatte.

In Hanau wurden an zwei verschiedenen Orten neun Menschen erschossen. Stunden nach dem Verbrechen fand die Polizei in der Nacht zum Donnerstag die Leiche des mutmaßlichen Todesschützen in seiner Wohnung. Dort wurde auch eine weitere tote Person aufgefunden, bei der es sich wahrscheinlich um die Mutter des 43-jährigen Täters handelt. Es wird ein rechtsextremes und terroristisches Motiv geprüft.

