Historischer Kompromiss: Thüringer CDU will Rot-Rot-Grün unterstützen

Durchbruch bei der Regierungskrise in Thüringen: Die CDU will trotz eines Kooperationsverbotes mit den Linken einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung für begrenzte Zeit zu Mehrheiten verhelfen. Die Einigung wurde bei Verhandlungen von Linke, SPD und Grünen mit der Union am Freitagabend in Erfurt erzielt.