Merkel zu Corona-Krise: „60 Prozent der Menschen werden damit etwas zu tun haben” – Medien

Die frühere CDU-Chefin bedankte sich demnach bei Gesundheitsminister Jens Spahn für dessen Beitrag. Merkel wurde mit den Worten zitiert:

„Jens Spahn macht das ganz toll.“

Die Abgeordneten sollen ihr daraufhin langen und lauten Applaus beschert haben. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus erklärte den Angaben zufolge, dass die Fraktion aufgrund des Coronavirus alle internen Veranstaltungen, die nicht unbedingt notwendig seien, absagen werde. Für Fraktionssitzungen gelte dies aber nicht, betonte der Bundestagsabgeordnete.

Der „Welt“-Journalist Robin Alexander twitterte unter Berufung auf die Teilnehmer der heutigen Sitzung, Merkel soll dabei in Bezug auf das Coronavirus gesagt haben:

„60 Prozent der Menschen werden damit etwas zu tun haben.“

Weiter soll sie betont haben, die wissenschaftlichen Angaben seien plausibel.

Merkel in Unionsfraktion zu #Corona lt Teilnehmern: „60% der Menschen werden damit etwas zu tun haben“. Angaben der Wissenschaftler seien plausibel. Lobt @jensspahn. Bundesligaspiele vor leeren Rängen werde Deutschland schon überstehen. @welt — Robin Alexander (@robinalexander_) March 10, 2020

Veranstaltungen in vielen Bundesländern abgesagt

Wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus sollen in mehreren Bundesländern Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen nicht stattfinden. In einigen Fällen könnten sie auch ohne Zuschauer abgehalten werden. Mit dieser Entscheidung folgen die Länder einer Empfehlung des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU) vom Sonntag, wonach Veranstaltungen mitvorerst abgesagt werden sollten. Eine generelle Schließung von Schulen und Kitas war zunächst in keinem Bundesland vorgesehen.

Nach aktuellen Angaben des Robert Koch-Instituts (Stand Dienstag) gibt es in Deutschland 1139 Coronavirus-Fälle, die meisten davon (484) wurden demnach in Nordrhein-Westfalen gemeldet. Gestorben an dem neuartigen Virus sind bisher zwei Personen, ebenfalls in NRW. Ein weiterer Deutscher verstarb am Sonntag in Ägypten.

jeg/mt/dpa