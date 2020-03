Umfrage in der Corona-Krise: Union gewinnt deutlich an Zustimmung

In der Coronavirus-Krise erfreuen sich die Unionsparteien laut einer Forsa-Umfrage wachsender Beliebtheit. 36 Prozent der Befragten würden CDU/CSU wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, wie das am Donnerstag veröffentlichte RTL/ntv-Trendbarometer zeigt.