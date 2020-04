Wenn ich dringend ins Krankenhaus muss: Wohin mit dem Kind in Corona-Zeit?

Am Mittwoch hat Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Länderregierungen beschlossen, die bestehenden scharfen Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Krise einstweilen bis zum 19. April zu verlängern. Schulen, Kindergärten und Kitas bleiben weiter für alle geschlossen - abgesehen von den Kindern, deren Eltern „systemrelevante Berufe“ haben, wie etwa im Gesundheitswesen oder Pflegebereich, in der Infrastruktur oder Lebensmittelversorgung.

Auf Stadtportalen und Seiten der zuständigen Ministerien sind diverse Informationen für solche Eltern zu finden, einige Fälle bleiben jedoch ungeklärt. Zwar wird Eltern in „systemrelevanten Berufen“ tagsüber die Kindertagesbetreuung angeboten, aber wer kümmert sich um das angeblich ansteckende Kind über Nacht und länger, wenn seine Eltern plötzlich schwere Symptome zeigen?

In der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie weiß man die Eltern in solchen Fällen zu beruhigen - auch in der Corona-Zeit, wo einem alles aus den Händen zu fallen scheint. Auf eine Sputnik-Bitte hat die Sprecherin Iris Brennberger eine Art Merkblatt erstellt, die auch in anderen Bundesländern identisch sind. „Das Jugendamt ist weiter zugänglich und wird eine Möglichkeit jedenfalls finden“, sagt Brennberger gegenüber Sputnik. „In Not werden die Kinder in Obhut genommen.“

Jugendamt sofort kontaktieren

Es soll also auch in der Corona-Zeit nicht anders sein, als sonst im Leben. In einem konkreten Notfall wendet man sich an das Jugendamt oder die Familien- und Erziehungsberatungsstellen. Außerhalb der Arbeitszeiten funktionieren die Notdienste Kinderschutz, wie etwa der Mädchennotdienst oder der Jugendnotdienst. Die Fälle werden vom Jugendamt allerdings individuell bearbeitet. Wenn alle Eltern plötzlich wegbrechen, dann wird das Kind über Nacht in den Kindernotdienst gebracht. „Dann guckt man nach den Möglichkeiten von einer Kurzzeitpflege und was es immer an Familien unterstützenden Maßnahmen gibt - erst wird aber geprüft, wie das soziale Umfeld der Familie ansonsten ist. Auch eine alleinerziehende Mutter ist in der Regel nicht komplett isoliert auf der Welt. Natürlich versucht man, die Familie bestmöglich zu unterstützen, man will ja die Kinder nicht einfach so wegnehmen“, so Brennberger. Kein Kind bleibe aber unversorgt.

Wer übernimmt Kosten für Notfallbetreuung?

Auf dem Stadtportal Berlin ist zum lesen, dass die Kosten für eine Notfallbetreuung in der Regel selbst getragen werden, aber steuerlich absetzbar sind. Laut Brennberger werden die Kosten doch vom Jugendamt getragen. „Man guckt allerdings auch, wie schwer die Erkrankung ist. Aber eine Notfallbetreuung durch das Jugendamt ist nicht eine Frage der Kosten. Wenn alle Eltern wegbrechen, da gibt es einen Kinderschutzfall. Wenn die betroffene Mutter z.B. länger im Krankenhaus bleiben muss, dann kommen auch Krankenkassen mit ins Spiel oder Familienhilfen“, sagt Brennberger. Außerdem „läuft der Krisendienst ganz normal“.

Ab welchem Alter kann man Kind allein lassen?

„Es gibt kein Gesetz, das sowas regelt“, sagt Brennberger. Jedoch gilt im Falle mit einer Notfallbetreuung eine grundsätzliche Orientierung, dass ab der fünften Klasse Kinder für einen längeren Zeitraum allein zuhause bleiben könnten. Diese Annahme sieht aber keine Nächte vor.

Und wenn betroffene Eltern nicht „systemrelevant“ sind?

Sollte z.B. die alleinerziehende Mutter im Krankenhaus liegen und niemand ist da, werden die Kinder ebenfalls in Obhut genommen - aus Kinderschutz. „Sie können natürlich in die Kurzzeitpflegefamilie kommen oder in eine Einrichtung. Wenn es allein dadurch gelöst werden kann, dass das Kind in die Kita geht und am Abend von z.B. einer Tante abgeholt und betreut wird, dann wird ein Kitaplatz in der Notbetreuung organisiert werden.

Wenn man im Krankenhaus ohne Kontaktaufnahme zum Jugendamt landet...

„Wenn Sie einen Notfall haben und das Kind ist in der Kita oder irgendwo sonst ist, wenden Sie sich einfach an die Einrichtung“, erklärt Brennberger. In jedem Krankenhaus gebe es in der Regel Sozialarbeiter und Leute, die sich um solche Fälle kümmern und das Jugendamt einschalten würden. Das Kind wird dann für ein paar Tage in Obhut genommen, bis man die Lösung findet.

Brennberger: Hinweise im Großen und Ganzen

„Wir kennen viele Corona-Fälle, wo die Eltern zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern, weil es nicht wahnsinnig dramatisch ist. Man muss gucken, wie der Fall ist, aber wenn die Mutter eine Infektion mit leichten Grippesymptomen hat und das Kind in der Quarantäne ist, dann macht man es zwei Wochen und es ist vorbei. Ich will es nicht runter spielen, aber man muss sich den Einzelfall angucken. Mir sind die Fälle, wo jetzt alleinerziehende Mütter in den Krankenhäusern liegen, nicht bekannt.“

Auch sei das Coronavirus nicht die erste ansteckende Krankheit.

„Auch wenn die Mutter eine offene Tuberkulose, Hepatitis A oder so etwas hat und ins Krankenhaus gebracht wird, gehen die Sozialarbeiter in den Krankenhäusern in Verbindung mit den Gesundheits- und Jugendämtern. Es gibt bereits funktionierende Ablaufpläne, auf die man sich auch in der Corona-Zeit verlassen kann.“

An der Notfallbetreuung für Kinder in der Corona-Zeit gab es bisher viel Kritik. Zuerst durfte man z.B. in Berlin nur dann die Notfallbetreuung der Kinder in Anspruch nehmen, wenn die beiden Eltern in den systemrelevanten Berufen sind. Der Berliner Senat lockerte darauf die Bedingungen für die Notfallbetreuung von Kindern: nun reicht für den Antrag auf die Notfallbetreuung auch ein Elternteil. Allerdings wird weiterhin beklagt, dass nur sehr wenige diese Möglichkeit tatsächlich bekommen.