Kalbitz schließt AfD-Spaltung aus: Ziel ist bundesweiter Einfluss

Die führenden Köpfe des Rechtsaußen-Flügels der AfD streben keine Abspaltung im Osten an. „Die Theorie, Björn Höcke und ich arbeiteten mittelfristig an der Abspaltung einer Ost-AfD, ist hanebüchener Blödsinn und im höchsten Grade unpolitisch”, sagte der Brandenburger Landes- und Fraktionschef der AfD, Andreas Kalbitz, der dpa am Samstag.